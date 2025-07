Linkin Park embrase le Stade de France lors d'un show époustouflant

Le groupe culte a livré un concert époustouflant vendredi soir devant un public conquis, entre nostalgie et énergie brute.

Vendredi soir, Linkin Park a électrisé le Stade de France devant plus de 80 000 fans en délire. Ce concert, inscrit dans leur grande tournée européenne, figurait parmi les plus attendus de l’année, quelques semaines seulement après leur passage au festival de rock, Hellfest à Clisson. Après les premières parties de JPEGMafia et One ok Rock, le groupe californien a débuté le show avec leur titre iconique "Somewhere I Belong". Preuve de l'amour des fans pour les musiciens, le nom de la chanteuse Emily Armstrong a été repris en cœur par une partie du stade. Elle a répondu avec un signe de cœur ainsi qu'un "Vive la France !" en français.

Le groupe a ensuite enchaîné les titres cultes, on peut notamment citer : "Lying From You", "The Emptiness Machine", "The Catalyst", "Burn It Down", "Stained", "Two Faced", ou encore "In the End, Numb". La scénographie, à la hauteur de la légende, a allié pyrotechnie, écrans géants et jeux de lumières. Les musiciens ont même réservé une surprise à tous les fans présents en interprétant une version acoustique inédite de "One More Light.".

Environ deux heures après l'arrivée du groupe sur scène, Linkin Park décide de clôturer l'événement sur "Bleed it Out"

Le Stade de France a réuni vendredi soir un public très varié, entre jeunes fans, fidèles de la première heure et amateur du genre. Ce 11 juillet, Paris a tremblé, lors d'une soirée où le rock a battu plus fort que jamais.