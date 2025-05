Linkin Park : Mike Shinoda rend une nouvelle fois hommage à Emily Armstrong, "Elle était la pièce manquante"

Une remarque comme si Chester n'avait jamais existé...

Alors que les dates européennes du From Zero World Tour de Linkin Park approchent – avec une escale très attendue au Stade de France le 11 juillet 2025 – Mike Shinoda continue de mettre en lumière le rôle central d’Emily Armstrong dans la nouvelle ère du groupe. « Elle est la pièce qui manquait au groupe », a-t-il confié dans une récente interview, confirmant l’importance artistique et émotionnelle de cette collaboration inédite.

La rencontre entre Shinoda et Armstrong a eu lieu en studio, lors des sessions de l’album From Zero, sorti en 2024. Un disque que le fondateur du groupe décrit comme une renaissance : « Il est né avec le groupe, c’est comme notre premier album », déclare-t-il, marquant ainsi un tournant décisif dans l’histoire de Linkin Park, près de sept ans après la disparition de Chester Bennington.

C’est dans un studio hollywoodien que cette nouvelle dynamique a pris forme. Emily Armstrong, avec sa capacité à improviser des paroles et des mélodies brutes, a apporté une fraîcheur immédiate au processus créatif. « Il y a des moments où Emily éteint tous les filtres et laisse les mots couler librement. C’est beau quand un chanteur peut improviser des paroles et des couplets qui semblent aléatoires mais qui fonctionnent parfaitement », confie Shinoda.

Sur des morceaux comme Casualty, l’apport d’Armstrong a même renversé les attentes du groupe. « Elle a improvisé un couplet que je n’aurais jamais écrit. C’était très étrange, mais nous l’avons gardé. Nous avions besoin de quelque chose d’étrange dans la dynamique du groupe », explique-t-il, soulignant ainsi à quel point cette touche d'imprévisibilité s’est révélée salutaire.

Emily Armstrong, née à Los Angeles en 1986, est loin d’être une inconnue dans le paysage rock alternatif. À seulement douze ans, elle jouait déjà de la guitare et chantait. En 2005, elle fonde le groupe Dead Sara, dont le succès sur la scène indie californienne explose avec le single Weatherman. Avec trois albums à son actif (Dead Sara en 2012, Pleasure to Meet You en 2015 et Ain’t it Tragic en 2021), elle s’est imposée comme l’une des voix les plus puissantes et authentiques de sa génération.

Son arrivée au sein de Linkin Park a été progressivement orchestrée par Shinoda dès 2019, à travers des sessions en studio qui, au départ, n’avaient rien d’officiel. « Je pensais juste écrire quelques chansons avec Mike, il n’y avait pas de projet défini », raconte Emily. Mais très vite, la magie opère. Même Dave “Phoenix” Farrell, bassiste du groupe, se souvient avoir été immédiatement convaincu : « J’ai dit : c’est une super chanteuse, mettons-la en studio. Mon obsession est d’avoir tout planifié avant de commencer à travailler, mais cette fois avec Emily, c’était différent. Nous n’avons pensé à rien et nous sommes repartis de zéro ».

L’album From Zero a marqué les esprits. Numéro un au Royaume-Uni et dans neuf autres pays, il s’est également hissé à la deuxième place du classement américain, confirmant le succès mondial du renouveau de Linkin Park. Une réussite que Mike Shinoda attribue en grande partie à Emily Armstrong, qui a su incarner ce que le groupe cherchait depuis des années : « Elle a donné quelque chose de nouveau à la dynamique du groupe ».

À l’aube de cette nouvelle tournée européenne, et alors que le groupe s’apprête à fouler à nouveau la scène du Stade de France, le message est clair : avec Emily Armstrong, Linkin Park n’a pas seulement trouvé une voix, mais une âme neuve.