Préparez votre porte-monnaie : les prix pour le Stade de France de Linkin Park enfin révélés !

Le décompte avant le jour J est officiellement lancé !

59 dates pour une tournée mondiale de retrouvailles

Les fans en rêvaient, Linkin Park l'a fait. Après une mini-tournée de 11 dates où le groupe prouvait à son public qu'ils n'avaient rien perdu de leur énergie et leur envie d'être sur scène - avec une date mémoirable à Paris - voilà que Linkin Park annonce la couleur et prépare une grande tournée mondiale pour 2025. Au total, près de 59 dates réparties aux quatre coins du globe : entre un petit tour des Etats-Unis, pas moins de quatre dates au Brésil et plusieurs scènes emblématiques d'Europe, Linkin Park ne va pas avoir le temps de chômer !

pour la toute première fois de leur carrière, le groupe s'offrira le stade mythique du Stade France, qui peut accueillir jusqu'à 80 000 personnes, soit deux fois plus que lors de leur venue à Paris La Défense Arena. Si l'idée de voir le groupe mené par la nouvelle co-chanteuse Emily Armstrong vous fait de l'oeil, notez bien cette date : le 3 juillet 2025. Si la mise en vente générale aura lieu officiellement ce vendredi 22 novembre à 10h - avec des préventes organisées par Live Nation et Ticketmaster dès ce jeudi 21 novembre - à quel prix peut-on s'attendre pour voir Linkin Park sur la scène du Stade de France ?

Un beau petit billet pour un souvenir d'exception

Si vous rêvez de découvrir Linkin Park 2.0 sur scène, il faudra mettre la main au porte-monnaie. Pour les places debout, il y a trois catégories, avec trois prix différents : 84€ pour la pelouse - l'autre nom plus poli pour désigner la fosse - et 150€ pour la Pelouse or et le Pit diamant. En ce qui concerne les places assises en gradins, les places sont classées en 4 catégories : comptez 56,50€ - le plus petit prix de la sélection - pour la catégorie 4, 78;50€ pour la catégorie 3, 89,50€ pour la catégorie 2 et 117€ pour la catégorie 1. A noter qu'il existe aussi des prix "proches allée", qui rajoutent une dizaine d'euros supplémentaire. Quant au prix le plus cher, il est destiné au Carré or allée, pour la petite bagatelle de 166,50€.

Alors, prêts à mettre la main au porte-monnaie ?