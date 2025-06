Bruce Springsteen surprend les fans avec Paul McCartney sur scène à Liverpool

Deux légendes du rock ensemble sur scène, largement suffisant pour enchanter les fans.

Quand on fera le bilan de la carrière de Bruce Springsteen, il va falloir un paquet de pages, car il y aura des choses à dire. On devra obligatoirement mentionner sa longévité, lui qui a déjà 50 ans de carrière derrière lui, et qui ne semble aucunement fatigué par le poids des années. Mais aussi son militantisme, lui qui s'est souvent illustré par ses prises de position fortes, même si ça lui attire parfois des problèmes comme avec Trump. Enfin, il faudra parler de sa générosité : le rockeur sait mieux qu'aucun autre comment faire plaisir à son public.

Il l'a encore prouvé ce weekend, pendant le concert qu'il donnait à Liverpool le samedi 7 juin 2025. Un concert qui s'est très bien passé, et dont les fans se souviendront probablement toute leur vie. Car au moment du rappel, une légende de la musique a rejoint Bruce Springsteen sur scène, pour interpréter quelques morceaux : monsieur Paul McCartney, bassiste des Beatles. Evidemment personne ne s'y attendait, et l'émotion des fans était alors palpable.

A 75 ans et 82 ans, les deux rockeurs ont assuré une fin de show dantesque, avec un rappel qui a finalement duré le temps de 9 morceaux. Quand on parle de générosité, on ne le fait pas au hasard : Bruce Springsteen et Paul McCartney ont donné tout ce qu'ils avaient sur scène, entonnant notamment le morceau "Can't Buy Me Love". Il s'agissait de la première performance de l'ex-Beatles dans sa ville natale depuis 2018.

Un moment extrêmement fort en émotions, qui restera gravé dans les mémoires de tous ceux qui ont été présents ce soir-là !