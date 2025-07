Ozzy Osbourne : Après son décès, ses chansons cartonnent sur les plateformes de streaming !

L'homme n'est peut-être plus la mais ces musiques resteront éternelles

Une légende ne meurt jamais ! Le 22 juillet dernier, le monde du rock et du métal a été bouleversé par la disparition inattendue de Ozzy Osbourne, le légendaire Prince des Ténèbres. Une nouvelle d’autant plus surprenante qu’à peine deux semaines plus tôt, il offrait un ultime concert triomphal à Birmingham, sa ville natale. Aux côtés de ses frères d’armes de Black Sabbath et de prestigieux invités comme Metallica ou les Guns N' Roses, Ozzy tirait sa révérence à la scène avec panache.

Alors que l’on découvre peu à peu les détails de ses dernières heures, les hommages affluent du monde entier. Stars de la musique, anonymes, fans de la première heure ou de la dernière minute… tous saluent la mémoire d’un artiste hors du commun. Et pour preuve, les titres cultes d’Ozzy Osbourne connaissent depuis l’annonce de sa mort un véritable renouveau sur les plateformes de streaming.

D’après The Hollywood Reporter, Ozzy a gagné plus de 6 millions d’écoutes mensuelles sur Spotify, tandis que Black Sabbath a vu ses statistiques grimper de 4 millions d’écoutes mensuelles. Une vague d’écoute massive, symbole d’un dernier hommage collectif.

Certains titres ont particulièrement bénéficié de cet élan. Le mythique "Crazy Train" a enregistré 8 millions de streams supplémentaires, "Mama, I'm Coming Home" a bondi de 7,2 millions, et "No More Tears" a progressé de 7 millions. Côté Black Sabbath, le classique "Paranoid" a franchi le cap des 1,38 milliard de streams, avec une hausse de 9,3 millions.

Plus qu’une explosion de chiffres, cette montée fulgurante des écoutes rappelle une chose essentielle : Ozzy Osbourne a marqué l’histoire du rock à jamais. Sa musique, son style, son charisme… tout continue de vivre à travers les générations. Ozzy est peut-être parti, mais ses chansons, elles, ne mourront jamais.