Ozzy Osbourne : les hommages ne s'arrêtent plus de pleuvoir pour le leader de Black Sabbath

Depuis, les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux, à commencer par ses camarades de Black Sabbath, Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward, qui disent au revoir à tout un pan de leur histoire. Le guitariste Tony Iommi a partagé plusieurs images sur son compte Instagram, témoignage de leur longue amitié et de leur vécu commun avec Black Sabbath.

Même son de cloche pour le bassiste Geezer Butler, qui a aussi partagé sa tristesse :

Goodbye dear friend - thanks for all those years - we had some great fun. 4 kids from Aston- who’d have thought, eh?



So glad we got to do it one last time, back in Aston.



Love you. pic.twitter.com/j1ZC5TEnvj