YUNGBLUD de retour avec un morceau enflammé sur le clip de "Hello Heaven, Hello"

Le groupe mené par Dom Harrisson se renouvelle parfaitement bien !

Pour un retour tant attendu, Dom Harrison et ses amis ont vraiment mis la barre haute ! Si le single était déjà disponible depuis le 18 mars à 00h, le clip de "Hello Heaven, Hello" est venu sublimer ce morceau avec 9 minutes de bonheur.

Ce titre unique semble être divisé en trois parties distinctes. La première, aux sonorités pop-rock très rythmées, repose sur la voix intense de Dominic Harrison, qui nous donne littéralement la chair de poule. L'un des plans les plus marquants du clip le montre sur un cheval noir, avançant dans un paysage enneigé, entouré de roses noires – une esthétique à couper le souffle !

La deuxième partie explose dans une énergie punk, rappelant le style signature du groupe, avec une puissance et une intensité qui ne laissent aucun répit. Enfin, le morceau se termine sur une section acoustique douce, apportant une belle conclusion à cette expérience musicale.

Si un album est en préparation, une chose est sûre : YUNGBLUD sait se renouveler et semble prêt à nous concocter de belles surprises. Un son à mettre dans vos écouteurs sans attendre !