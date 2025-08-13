Dire Straits : Mark Knopfler qualifie son jeu de "complètement faux, le cauchemar des professeurs de musique"

Le guitariste de Dire Straits est décidément modeste et plein d'humour.

On a l'habitude de voir des rockstars bouffies d'égo, très sûres d'eux-mêmes, réclamant des récompenses en affirmant qu'ils sont les meilleurs de leur domaine, qu'ils maîtrisent leur instrument à la perfection. Si parfois, ces personnalités peuvent nous faire rire voire nous fasciner pendant un temps, ça fait aussi plaisir de pouvoir parler à des artistes qui, bien que reconnus et même intronisés au Hall Of Fame, restent très modestes et ont même de l'autodérision. Comme Mark Knopfler, guitariste et chanteur de Dire Straits, qui n'hésite pas à se moquer de son jeu à la guitare.

L'homme est pourtant considéré comme l'un des tous meilleurs guitaristes du rock, et tout ça avec un style de jeu à la guitare qui ne ressemble à aucun autre. Mark Knopfler ne joue qu'en son clair, ou saturé, quasiment toujours aux doigts, sans médiator, tient sa guitare n'importe comment et joue comme un droitier alors qu'il est gaucher. Et rien de tout ça ne l'empêche d'être un génie de sa discipline. Dans une récente interview, l'artiste est revenu sur son style, avec beaucoup d'humour :

J'ai mon propre style, qui est probablement complètement faux. Ce serait le cauchemar d'un professeur de guitare. Je tiens la guitare comme un plombier tient son marteau.

Dans la suite de l'interview, il est ensuite revenu sur la fin de l'aventure Dire Straits, puisque le groupe s'est séparé au sommet de sa gloire en 1995, avant de revenir sur son jeu à la guitare, qu'il compare à celui des musiciens qui l'accompagnent en ce moment sur sa propre tournée :

Ils jouent tous bien mieux que moi. Mais je peux m'en sortir avec eux parce que c'est moi qui ai écrit les chansons que nous jouons. Je m'entends vraiment bien avec ces gars-là, je pense que c'est pour ça que les gens deviennent fous quand ils nous entendent jouer.

Après cet interview il sera difficile d'accuser Mark Knopfler d'arrogance ! Cependant, on serait curieux de savoir comment il a appris à jouer de la guitare de manière si particulière : a-t-il pris des cours de musique, avant de trouver finalement son propre style ou est-il totalement autodidacte ? On lui posera la question si jamais on l'a en interview !