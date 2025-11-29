George Harrison : 24 ans après, le Quiet Beatle résonne toujours plus fort

Car Harrison, c’était bien plus qu’un simple membre du plus grand groupe de l’histoire : c’était un visionnaire, un explorateur et un éclaireur spirituel.

Le 29 novembre 2001, le monde perdait George Harrison, guitariste des Beatles, mystique discret et architecte sonore dont l’influence n’a cessé de grandir. Vingt-quatre ans plus tard, son ombre plane toujours sur la musique moderne. Car Harrison, c’était bien plus qu’un simple membre du plus grand groupe de l’histoire : c’était un visionnaire, un explorateur et un éclaireur spirituel.

Le guitariste qui jouait avec l’âme

Chez les Fab Four, Harrison était le gardien du son. Pas le plus bavard, ni le plus démonstratif, mais certainement le plus mélodique. Sa guitare n’était pas un accessoire : c’était une voix, un second narrateur qui donnait une épaisseur émotionnelle unique aux compositions Lennon/McCartney.

De “And I Love Her” à “Let It Be”, en passant par la sublime Gretsch Country Gentleman, le “Quiet Beatle” a sculpté une esthétique reconnaissable entre mille : précise, délicate, parfois poignante, toujours essentielle.

L’homme qui a ouvert la pop au monde

En 1965, Harrison tombe amoureux du sitar et rencontre Ravi Shankar : la culture musicale occidentale ne s’en remettra jamais. Sous son impulsion, les Beatles s'aventurent dans des territoires jusque-là inexplorés. “Norwegian Wood”, “Love You To”, “Within You Without You”… Autant de jalons qui font entrer la musique indienne, la spiritualité orientale et la quête intérieure dans l’ADN du rock.

Harrison devient ainsi la passerelle entre deux mondes. Sans lui, pas de psychédélisme tel qu’on le connaît, pas de raga-rock, pas de Beatles période Revolver / Sgt. Pepper comme nous les aimons.

Le compositeur sous-estimé… devenu indispensable

Longtemps à l’étroit entre deux géants, Harrison s’impose finalement comme auteur-compositeur majeur. Ses chefs-d’œuvre explosent littéralement en fin de carrière du groupe :

“Taxman”

“While My Guitar Gently Weeps”

“Here Comes the Sun”

“Something”, chanson préférée de Sinatra lui-même

Sur Abbey Road, ce sont ses morceaux qui volent la vedette. Ironie délicieuse pour celui qui, pendant des années, devait se battre pour gratter une place sur les tracklists.

L’après-Beatles : la renaissance

À la séparation des Beatles, Harrison surprend tout le monde avec un triple album d’une maturité foudroyante : All Things Must Pass. Un manifeste musical et spirituel, porté par la puissance lumineuse de “My Sweet Lord”. Le succès est immense ; la reconnaissance, totale.

Il devient aussi un pionnier du concert caritatif avec le Concert for Bangladesh, modèle absolu bien avant Live Aid.

Plus tard, il reforme un “super-groupe de potes” avec Dylan, Petty, Lynne et Orbison : les Traveling Wilburys, projet culte et joyeux qui confirme une chose : Harrison avait le rock chevillé au cœur, mais sans jamais se prendre au sérieux.

Un héritage toujours vivant

George Harrison reste aujourd’hui l’un des artistes les plus respectés, les plus copiés, et paradoxalement l’un des moins bruyants. Pas besoin d’être tonitruant pour être éternel. Vingt-quatre ans après sa disparition, sa musique, ses valeurs et son regard intérieur continuent de guider générations de musiciens et de fans.

Il était le Quiet Beatle, mais son écho, lui, n’a jamais été aussi fort.