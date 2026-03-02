Iron Maiden : Le groupe annonce une pause d'au moins deux ans !

C’est une annonce qui va faire l’effet d’un coup de tonnerre chez les fans !

C’est une annonce qui va faire l’effet d’un coup de tonnerre chez les fans : Iron Maiden a confirmé qu’il s’accordera une pause d’au moins deux ans après la fin de sa tournée mondiale Run For Your Lives 2026.

Débutée le 28 mai 2025 à Budapest, cette tournée anniversaire – pas moins de 88 dates à travers l’Europe, les États-Unis, l’Amérique du Sud, l’Océanie et l’Asie – célèbre les 50 ans de carrière du groupe. Au programme : une setlist événement piochant dans les neuf premiers albums du combo britannique, de Iron Maiden (1980) à Fear of the Dark (1992). Un véritable voyage dans l’âge d’or de la Vierge de Fer.

Deux dates exceptionnelles en France

Avant de ranger les flight cases pour un long moment, Iron Maiden fera escale en France pour deux concerts majeurs : le 22 juin 2026 à la Paris La Défense Arena et le 28 juin 2026 au Groupama Stadium. Deux rendez-vous qui s’annoncent historiques, alors que le groupe célèbre son demi-siècle d’existence avec un show taillé pour les fans de la première heure.

Clap de fin au Japon… et silence jusqu’en 2028

La tournée se conclura finalement par deux concerts à Yokohama, au Japon, les 24 et 25 novembre 2026. Et après ? Silence radio.

« Après deux ans de tournée, nous sommes heureux d'ajouter deux dates finales au Japon avant de prendre une pause bien méritée pour toute l'année 2027. Nous ne repartirons pas en tournée avant 2028 », a précisé le groupe dans un communiqué.

Une véritable respiration après deux années intenses sur les routes du monde.

Une histoire d’amour avec le Japon

Pour Steve Harris, bassiste et fondateur du groupe, terminer cette aventure à Yokohama n’a rien d’anodin :

« Terminer cette tournée à Yokohama est très important pour nous. Nous allons proposer une setlist et une production exceptionnelles. »

La relation entre Iron Maiden et le Japon remonte à 1981, lors du Killer World Tour, avec quatre concerts à Tokyo et Osaka en compagnie de Paul Di'Anno. Ces performances seront immortalisées sur le live Maiden Japan. Le groupe reviendra ensuite en 1985 pour le World Slavery Tour avec Bruce Dickinson, puis à Yokohama en 1991 (No Prayer On The Road), 1992 (Fear of the Dark Tour), 2000 (Brave New World Tour) et 2008 (Somewhere Back In Time Tour).

« Nous sommes ravis d'être de retour. J'ai toujours adoré passer du temps au Japon et jouer pour nos fans dès que l'occasion se présentait », a ajouté Steve Harris.

Des concerts sans écrans ?

Comme tout au long de la tournée, le groupe a également demandé aux fans de limiter l’usage des smartphones pendant les concerts. Pas d’interdiction stricte, mais un appel à la solidarité :

« Idéalement, le mieux serait de garder votre téléphone dans votre poche. Votre compréhension est essentielle pour l’ambiance des concerts et pour le plaisir des fans et du groupe. »

Un dernier baroud d’honneur en 2026… puis un long silence jusqu’en 2028. Une pause stratégique, sans doute nécessaire après un demi-siècle de riffs galopants, mais qui laissera un vide immense dans le paysage du heavy metal.

La Bête va se reposer. Mais une chose est sûre : quand elle reviendra, ce sera pour frapper fort.