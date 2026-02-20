Iron Maiden fête ses 50 ans de carrière au Eddfest !

Deux jours à Knebworth Park avec des invités internationaux, un musée interactif et la visite « Run for Your Lives ».

Cinquante ans. Un demi-siècle de riffs acérés, de cavalcades métalliques et de shows titanesques. Cet été, Iron Maiden célébrera son 50e anniversaire en grande pompe lors d’un événement exceptionnel : EddFest, un festival monumental organisé les 10 et 11 juillet à Knebworth Park, en Angleterre.

Un rendez-vous immanquable pour tous les fans du groupe légendaire mené par Iron Maiden, qui promet deux jours de célébration intense entre concerts explosifs et expériences immersives.

Une affiche taillée pour la légende

Si l’événement s’étale sur deux jours, c’est bien le deuxième soir qui s’annonce historique. Iron Maiden partagera la scène avec une affiche éclectique et puissante : les Mongols de The Hu, les Britanniques de The Darkness, les Australiens survoltés de Airbourne ainsi que The Almighty.

Une programmation qui traverse les styles mais garde un ADN commun : celui du rock brut, énergique et fédérateur.

Les billets sont déjà en vente, et toutes les informations sont disponibles sur le site officiel du groupe.

Infinite Dreams Experience : 50 ans d’histoire à portée de main

Avant même que les premières notes ne résonnent, les fans pourront plonger dans l’univers du groupe grâce à l’Infinite Dreams Experience, un musée interactif inédit retraçant cinq décennies d’histoire.

Accessoires mythiques, souvenirs rares, instruments iconiques : tout sera exposé à proximité immédiate du public. Une occasion unique de redécouvrir l’évolution artistique et scénique d’un groupe qui a redéfini les standards du heavy metal mondial.

Maiden United et Eddie’s Mega Emporium : l’esprit Maiden partout

L’expérience ne s’arrête pas là. Sur une scène secondaire, Maiden United, le groupe hommage acoustique, proposera des performances revisitant les classiques avec une approche différente mais tout aussi intense.

Les fans pourront également faire un détour par Eddie’s Mega Emporium, véritable temple du merchandising Iron Maiden, pour repartir avec des produits dérivés exclusifs.

Run for Your Lives : une tournée anniversaire monumentale

En parallèle d’EddFest, Iron Maiden est actuellement en tournée mondiale avec « Run for Your Lives », un show anniversaire retraçant l’histoire de leurs neuf premiers albums, de Iron Maiden (1980) à Fear of the Dark (1992).

Cette tournée marque également un tournant majeur : il s’agit de la première série de concerts avec le nouveau batteur Simon Dawson, qui succède à Nicko McBrain, retiré des tournées depuis décembre 2024.

Le groupe poursuivra la célébration jusqu’en novembre avec des dates en Europe — dont trois en France, au Hellfest, à Paris La Défense Arena et au Groupama Stadium — mais aussi en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

Un anniversaire historique pour une légende immortelle

Depuis 1975, Iron Maiden incarne l’excellence scénique, la virtuosité et la puissance narrative du metal britannique. Avec EddFest, le groupe ne se contente pas de célébrer un anniversaire : il grave une nouvelle page dans l’histoire du rock.

Cinquante ans plus tard, la Bête est toujours vivante. Et plus affamée que jamais.