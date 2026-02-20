Foo Fighters annonce enfin leur nouvel album "Your Favorite Toy"

C’est officiel : les Foo Fighters sont de retour. Le groupe mené par Dave Grohl vient d’annoncer la sortie de son nouvel album studio, "Your Favorite Toy", attendu le 24 avril prochain. Une annonce qui met fin à des mois de rumeurs et qui confirme que la machine rock américaine est plus que jamais en marche.

Disponible dès aujourd’hui, le single éponyme "Your Favorite Toy" donne le ton. Guitares massives, refrain fédérateur, tension maîtrisée : le morceau coche toutes les cases du son signature des Foo Fighters, tout en affichant une énergie renouvelée.

Dave Grohl explique d’ailleurs le rôle central du morceau dans la conception du disque :

« “Your Favorite Toy” a vraiment été la clé pour définir le son du nouvel album. Elle est née presque par hasard, après plus d’un an passé à expérimenter différentes sonorités, et le jour où elle a pris forme, j’ai compris que nous devions suivre cette direction. Elle a été l’étincelle qui a donné naissance à l’ensemble des chansons que nous avons enregistrées pour ce disque. Elle possède une énergie nouvelle. »

Un album façonné dans l’intimité

Enregistré intégralement à domicile, "Your Favorite Toy" marque un retour à une approche plus organique et spontanée. Coproduit par le groupe avec Oliver Roman, et mixé par Mark “Spike” Stent, l’album promet un équilibre entre puissance brute et précision mélodique.

Déjà introduit par les singles "Asking For A Friend" et "Your Favorite Toy", ce nouveau projet s’annonce comme un condensé d’émotions électriques. Parmi les titres dévoilés dans la tracklist, on retrouve notamment Caught In The Echo, Unconditional, Amen, Caveman ou encore Child Actor — des morceaux dont les intitulés laissent présager une palette sonore riche et contrastée.

Une tournée mondiale et un concert événement en France

La sortie de "Your Favorite Toy" lancera également le très attendu Take Cover World Tour, une tournée mondiale qui s’annonce monumentale. Et bonne nouvelle pour les fans français : les Foo Fighters seront en concert le 19 juin 2026 à la Paris La Défense Arena pour une date qui s’annonce déjà explosive.

Entre nouvelles compositions taillées pour le live et classiques incontournables, cette escale parisienne promet un show à la hauteur de la réputation scénique du groupe.

Avec "Your Favorite Toy", les Foo Fighters semblent prêts à écrire un nouveau chapitre de leur histoire : plus intime dans sa conception, mais toujours aussi explosif dans son exécution. Une chose est sûre : le rendez-vous est pris, sur disque comme sur scène.