Le projet prend forme… mais il lui manque encore une voix.

Quelques semaines après avoir confirmé travailler sur des titres inachevés laissés par son frère Eddie, Alex Van Halen en dit davantage sur ce nouvel album très attendu. Toujours épaulé par Steve Lukather — guitariste emblématique de Toto — le batteur avance désormais sur une étape cruciale : trouver le chanteur capable d’incarner ces morceaux chargés d’histoire.

Un album hommage… mais tourné vers l’avenir

Lors d’un entretien accordé à la chaîne YouTube brésilienne KazaGastão, le musicien de 72 ans a confirmé être activement à la recherche d’une voix pour finaliser l’album.

Le projet, qui s’appuie sur des compositions inédites d’Eddie Van Halen, ne sera pas une simple opération nostalgie. Pour Alex, il s’agit avant tout de préserver une expérience humaine et musicale :

"La musique, ce n’est pas seulement de la musique, c’est surtout une expérience partagée entre des personnes. J’ai 72 ans. Il faut qu’on trouve quelqu’un de cette génération, quelqu’un qui ait vécu les mêmes expériences musicales que nous. Sinon, ça manquera de profondeur."

Un message clair : le futur chanteur devra comprendre l’ADN du groupe, avoir traversé la même époque, respiré la même culture rock des années 70 et 80.

Paul Rodgers, piste abandonnée

Dans un premier temps, le nom de Paul Rodgers avait été évoqué. L’ancienne voix de Free et Bad Company cochait toutes les cases : puissance, vécu, crédibilité.

Mais le chanteur n’est finalement pas disponible, laissant le projet sans frontman officiel pour le moment.

Robert Plant ? Une idée séduisante

Au cours de l’interview, le journaliste a lancé une suggestion qui fait déjà rêver les fans : Robert Plant, légendaire voix de Led Zeppelin.

La réponse d’Alex Van Halen laisse la porte entrouverte :

"Robert Plant est brillant, et si cela arrive, eh bien tant mieux. Il est en tournée de son côté. Il aurait été un choix idéal. Mais rien n’est gravé dans le marbre. Et je crois sincèrement que l’univers fera en sorte que ce projet aboutisse de la meilleure manière possible. Notre seule intention, c’est qu’il voie le jour."

Une déclaration prudente, mais pleine d’espoir.

Un chapitre délicat pour l’héritage Van Halen

Plus de dix ans après A Different Kind Of Truth, dernier album studio du groupe, ce nouveau disque s’annonce comme un chapitre sensible de l’histoire du rock. Il ne s’agira pas de remplacer Eddie, ni de recréer le passé, mais de donner vie à ce qui restait en suspens.

Avec Steve Lukather dans un rôle d’accompagnement et de tri des archives, et un chanteur encore à trouver, le projet avance pas à pas.

Reste désormais la question essentielle : quelle voix osera porter l’héritage Van Halen ?