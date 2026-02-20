Star Trek : William Shatner sortira un album de heavy metal avec Zakk Wylde et Ritchie Blackmore à 94 ans.

L'acteur légendaire ajoute : « Le métal exige de l'honnêteté ; c'est là que l'imagination prend vie. »

À 94 ans, William Shatner n’a visiblement aucune intention de lever le pied. L’inoubliable capitaine Kirk de Star Trek s’apprête à surprendre une nouvelle fois son public avec un projet totalement inattendu : un album de heavy metal annoncé pour 2026, entouré d’une véritable constellation de figures majeures du genre.

Décrit sur ses réseaux sociaux comme « une extravagance heavy metal portée par une véritable armée de stars du métal, chacune choisie personnellement par Shatner », le disque promet un choc des mondes. Au programme : des compositions originales mais aussi des réinterprétations explosives de classiques signés Black Sabbath, Judas Priest et Iron Maiden.

« Le metal est un terrain fertile pour l’imagination », explique Shatner. « Cet album est une véritable fusion de forces : chaque artiste apporte sa propre énergie, sa propre précision, son propre chaos. Je les ai choisis parce qu’ils ont quelque chose à dire, et parce que le metal exige de l’authenticité. »

L’acteur ajoute : « J’ai passé ma vie à explorer, la réalité comme la fiction. Aujourd’hui, je m’aventure à nouveau en territoire inconnu avec ce nouveau projet heavy metal. Je réinterprète Black Sabbath, Judas Priest et Iron Maiden, ainsi qu’une série de nouvelles chansons écrites par mon équipe. L’album sortira cette année. J’espère que vous me suivrez dans cette aventure. »

Une armée de stars du metal

Parmi les musiciens impliqués, on retrouve des noms prestigieux : Zakk Wylde, guitariste historique d’Ozzy Osbourne et leader de Black Label Society ; Henry Rollins, ex-frontman de Black Flag ; et l’iconique Ritchie Blackmore, fondateur de Deep Purple et Rainbow.

Un casting qui ressemble à une affiche de festival mythique, et qui confirme l’ambition d’un projet loin d’être anecdotique.

Shatner et le rock : une histoire déjà bien écrite

Si l’annonce peut sembler improbable, elle s’inscrit pourtant dans une trajectoire artistique cohérente. Tout au long de sa carrière, William Shatner a multiplié les albums mêlant poésie parlée, rock et expérimentations sonores.

En 2011, il collaborait déjà avec Zakk Wylde sur Seeking Major Tom, entouré notamment de Michael Schenker, membre de UFO, Ian Paice et Carmine Appice. L’année suivante, il apparaissait dans une émission dédiée à la musique de Wylde aux côtés de Corey Taylor (de Slipknot), Scott Ian (d’Anthrax) et Sharon Osbourne.

En 2013, il publiait l’album de rock progressif Ponder The Mystery, avec la participation de Steve Vai, ainsi que de membres de Yes, Hawkwind et The Doors. Le guitariste de Yes, Billy Sherwood, le décrivait alors comme « une personne extraordinaire et accessible, et un artiste incroyable », soulignant qu’au lieu de profiter d’une retraite paisible, Shatner choisissait de poursuivre sans relâche son élan créatif.

Son album le plus récent, paru en 2024, s’intitule Où dormiront les animaux ? Chansons pour enfants et autres êtres vivants, preuve supplémentaire d’une liberté artistique totale.

De l’espace aux ténèbres du metal

À 94 ans, William Shatner ne se contente pas de capitaliser sur sa légende : il la réinvente. Passer du pont de l’Enterprise aux riffs tranchants du heavy metal, c’est un nouveau saut en hyperespace artistique.

Reste à savoir à quoi ressemblera cette collision entre la voix théâtrale de Shatner et la puissance sonore de musiciens habitués aux scènes les plus bruyantes du globe. Une chose est sûre : peu d’artistes peuvent se targuer, à cet âge, de préparer l’un des projets les plus inattendus de la scène rock actuelle.

Et si le capitaine Kirk était sur le point de conquérir un dernier territoire : celui du metal ?