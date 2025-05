Mauvaise nouvelle, Judas Priest ne sera pas au dernier concert de Black Sabbath !

S'il y en a bien un qui est triste, c'est Rob Halford.

Le 5 juillet 2025 rentrera dans l'histoire du métal. Ce jour-là, à Birmingham, berceau du genre, Black Sabbath tirera sa révérence lors d’un ultime concert au Villa Park, intitulé « Back to the Beginning ». Un événement hors norme pour célébrer l’héritage du plus grand groupe de heavy metal de tous les temps.

Et comme on pouvait s’y attendre, la line-up est à couper le souffle : Metallica, Guns N’ Roses, Tool, Slayer, Pantera, Gojira, Alice in Chains… Tous répondront présents pour rendre hommage à Ozzy Osbourne et ses compagnons de l’ombre. Un moment historique pour tous les fans de riffs sombres et de décibels ravageurs.

Mais au milieu de cet alignement de légendes, une absence fait beaucoup parler : celle de Judas Priest.

Alors que Rob Halford est connu pour son amitié de longue date avec Ozzy Osbourne, leur absence a interpellé. C’est dans une interview accordée au média Metal Hammer que le chanteur a levé le voile sur les raisons de cette décision difficile.

« Tout a été annoncé et c’était quelque chose d’énorme : Scorpions et Priest. Et soudain je reçois ce coup de fil [de Sharon Osbourne] : ‘Robbie, je sais que tu as ce concert avec Scorpions, mais pourrais-tu envisager de venir faire un truc avec Ozzy et les gars, il adorerait te voir’. »

Malgré cette proposition émouvante, le groupe a dû décliner. La raison ? Une question de logistique et de sécurité.

« Même avec un avion privé, quelque chose peut mal se passer, ou le temps à cette époque de l’année peut causer des problèmes… J’étais absolument dégoûté. »

Un coup dur pour les fans, mais une décision compréhensible venant d’un groupe aussi professionnel que Judas Priest.

Malgré tout, Rob Halford garde une grande admiration pour l’événement à venir :

« Tous mes amis seront là, des groupes et des artistes formidables. C’est un moment merveilleux et épique pour Sabbath et le heavy metal. »

Il ne fait aucun doute que ce concert d’adieu s’annonce comme l’un des plus majestueux de l’histoire du genre. Et même sans Judas Priest, la flamme du metal brûlera de toutes ses forces ce 5 juillet 2025.