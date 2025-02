Des nouveaux groupes légendaires s'ajoutent dans la line-up du dernier concert de Black Sabbath !

Un concert qui s'annonce mémorable !

Le 5 juillet 2025, Black Sabbath tirera sa révérence avec un ultime concert exceptionnel à Birmingham, au Villa Park. Cet événement marque la fin d'une carrière monumentale pour le groupe mythique d'Ozzy Osbourne (qui ne pourra tenir toute la soirée), et pour l'occasion, ils comptent bien offrir un spectacle inoubliable.

Pour ce concert d'adieu, Black Sabbath ne sera pas seul sur scène. La soirée s'annonce tout simplement historique avec une programmation digne des plus grands festivals de l'histoire du rock et du métal. Aux côtés des pères fondateurs du heavy metal, nous retrouverons des groupes légendaires tels que Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax et Mastodon. Une affiche absolument grandiose qui fera vibrer les fans du monde entier !

Mais ce n'est pas tout ! Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, trois autres monstres sacrés du rock et du métal rejoignent la fête : Tool, Guns N’ Roses et Rival Sons viennent renforcer cette affiche déjà hors normes !

Cerise sur le gâteau, Slash était déjà présent en tant qu'invité, mais cette fois-ci, il sera bien accompagné du reste de ses collègues de Guns N’ Roses pour offrir une prestation qui s’annonce mémorable !

Ce dernier concert de Black Sabbath s'annonce déjà comme l’un des plus grands événements de l’histoire du rock et du métal. Les fans du monde entier se préparent à vivre une soirée épique, une véritable célébration de la musique à son apogée. Alors, êtes-vous prêts pour l'un des concerts les plus historiques de tous les temps ?