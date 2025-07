À peine à la retraite, Ozzy Osbourne compte déjà sortir un nouveau livre !

Le chanteur se concentrera sur ses soucis de santé...

Vous n'en avez jamais assez d'Ozzy Osbourne ? En voilà encore ! Après avoir fait ses adieux à la scène dans un dernier concert iconique avec son groupe des Black Sabbath, le Prince des Ténèbres s'apprête déjà à revenir sur le devant de la scène, littéraire cette fois. En effet, ce dernier a récemment annoncé la sortie d'un tout nouveau livre, "Last Rites", prévu pour l'automne prochain chez Grand Central Publishing.

Au programme des festivités ? C'est la santé qui sera au cœur de ce projet littéraire. Ozzy Obsourne y raconte les différents problèmes de santé qu'il a du affronter durant ces 7 dernières années. Des épreuves médicales, qui l'ont malheureusement poussé à rester éloigné de la scène. Mais d'autres sujets sur sa vie personnelle et sa carrière seront évoqués, depuis son mariage aussi famous que tumultueux avec Sharon Osbourne jusqu'aux préparatifs de son concert d'adieu.

Mais les amateurs de métal et de rock seront aussi comblés puisque "Last Rites" se plongera aussi dans les rencontres iconiques d'Ozzy Osbourne avec d'autres légendes, comme Bon Scott, John Bonham, Slash et Keith Moon. Une occasion aussi d'évoquer ses derniers instants en compagnie du musicien Lemmy Kilmister de Motörhead, décédé en 2015.

"Les gens me disent : si tu pouvais tout refaire en sachant ce que tu sais maintenant, est-ce que tu changerais quelque chose ? Je réponds : "Non”. [...] Si j’avais été sobre, je ne serais pas Ozzy. Si j’avais fait des choses normales et sensées, je ne serais pas Ozzy. Écoutez, si ça se termine demain, je ne peux pas me plaindre. J’ai fait le tour du monde. J’ai vu beaucoup de choses. J’ai fait le bien… et j’ai fait le mal. Mais pour l’instant, je ne suis pas prêt à partir où que ce soit." - Ozzy Osbourne

Après ses mémoires publiées en 2009, "I Am Ozzy", "Last Rites" sera le deuxième livre du musicien.