Ozzy Osbourne : A l'approche de son dernier concert, il est placé sous haute surveillance médicale.

A 76 ans, il promet de faire un show historique !

Dans un mois, le monde du métal s’apprête à vivre l’événement de la décennie. Le 5 juillet prochain, au Villa Park de Birmingham, Black Sabbath et son légendaire frontman Ozzy Osbourne tireront leur révérence lors d’un ultime concert. Un adieu monumental à la scène pour un groupe qui aura marqué l’histoire du rock et du heavy metal.

Mais cette dernière représentation ne sera pas un simple concert. C’est une véritable messe du métal qui s’annonce, avec une affiche qui fait frissonner : Metallica, Pantera, Alice In Chains, Tool, Guns’n’Roses, Slayer, Anthrax, Mastodon, Gojira et Lamb of God seront également présents pour saluer le Prince des Ténèbres. Une réunion exceptionnelle des plus grands noms du genre pour accompagner Black Sabbath dans son ultime envol.

À 76 ans, Ozzy Osbourne se prépare avec une rigueur impressionnante pour offrir le concert de sa vie. Dans son podcast "Ozzy Speaks" diffusé sur SiriusXM, l’icône britannique a levé le voile sur les coulisses de sa préparation, et notamment sur les contraintes physiques et médicales qu’il doit affronter.

"J'ai un entraîneur qui aide les gens à retrouver une vie normale. C'est difficile, mais il est convaincu qu'il peut y arriver pour moi", confie-t-il avec une franchise désarmante.

L’objectif ? Travailler l’endurance, mise à rude épreuve après plusieurs années de problèmes de santé.

"La première chose qui disparaît lorsqu'on est immobilisé, c’est l’endurance."

Mais ce n’est pas tout. L'artiste est placé sous haute surveillance médicale, afin d'assurer qu’il soit apte à monter sur scène le jour J.

"On me prend la tension 15 fois par jour. J’ai ce p**** d’appareil sur le doigt. C’est un moniteur qui indique mon rythme cardiaque.*"

Et comme si cela ne suffisait pas, Ozzy doit également composer avec son TDAH, qui le pousse dans ses retranchements mentaux.

"Ma tête est folle. Le TDAH – j’en souffre beaucoup. J’aurais fait le spectacle et je serais mort avant même d’avoir commencé mes exercices."

Malgré tout, la détermination du chanteur reste intacte, à l’image de sa carrière :

"Tout ce que je peux dire, c’est que je me donne à 120%."

Ce concert s’annonce donc comme un moment historique, un hommage à une légende vivante qui, malgré les douleurs, les combats personnels et les années, reste animé par l’amour de la scène et la passion du rock.

Le 5 juillet, Birmingham sera le cœur battant du métal, et Ozzy Osbourne, son roi incontesté, prouvera une dernière fois pourquoi il est, et restera, le Prince des Ténèbres.