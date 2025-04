Ozzy Osbourne se prépare sérieusement pour son dernier concert !

Le prince des ténèbres veut écrire l'histoire au Villa Park.

Le Prince des Ténèbres n’a pas dit son dernier mot. À 75 ans, Ozzy Osbourne s'apprête à faire ses adieux à la scène lors de Back to the Beginning, un événement d'ampleur historique qui marquera la réunion de Black Sabbath et le dernier concert du chanteur mythique, prévu le 5 juillet au stade Villa Park de Birmingham, sa ville natale.

C’est Andrew Watt, son fidèle producteur, qui a été le premier à confirmer la nouvelle. Celui à qui l’on doit les albums Ordinary Man et Patient Number 9, deux projets ayant ramené Ozzy au sommet, a déclaré :

« Ozzy s'entraîne en salle pour remonter sur scène. Son corps ne lui convient plus, mais sa voix est parfaite. »

Une déclaration qui en dit long sur la détermination du chanteur à offrir un ultime baroud d’honneur digne de sa légende.

Dans un épisode de son podcast, en discussion avec son ami Billy Morrison, Ozzy a confié :

« Je fais beaucoup d'exercice, je suis hors jeu depuis sept ans et j'ai vécu toutes sortes de choses, notamment des séjours à l'hôpital et des opérations chirurgicales. J’ai l’impression de repartir de zéro. »

Le défi est immense, mais Ozzy ne recule devant rien. Il s’impose une discipline physique intense, malgré une santé fragilisée :

« Mon entraînement est surtout axé sur l’endurance. C’est la première chose qui disparaît quand on est immobile pendant longtemps. »

Et il ajoute, avec une touche d’humour noir qui lui est propre :

« Vous n’allez pas le croire, mais je marche deux fois par jour et je fais de la musculation. Il faut que je réveille mon corps. Mes séances ne durent jamais plus de trois minutes, ce qui n’est peut-être rien pour vous, mais je dois me remettre d’une opération du dos. »

Pour cet événement rock de l’année, Ozzy sera entouré d’un line-up titanesque : Metallica, Pantera, Alice In Chains, Tool, Guns’n’Roses, Slayer, Anthrax, Mastodon, Gojira et Lamb of God. Une véritable messe noire, un hommage vivant au heavy metal, où la légende d'Ozzy Osbourne s’apprête à tirer sa révérence, chez lui, avec les siens, et avec panache.