Tom Morello frappe fort avec un single engagé !

Le guitariste de "Rage Against The Machine" dévoile "Pretend You Remember Me", un morceau en soutien aux immigrés victimes de politiques brutales aux États-Unis.

Figure incontournable du rock engagé, Tom Morello revient avec un titre bouleversant : "Pretend You Remember Me". Quelques semaines après sa participation à l'évènement caritatif "Defend L.A", le musicien revient avec une nouvelle chanson rend hommage aux familles séparées par les récentes purges migratoires, dénonçant avec rage et émotion les injustices subies par des milliers d’immigrés. En collaboration avec CHIRLA (Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles), une organisation de défense des droits des immigrés à Los Angeles.

Le morceau s’accompagne d’un clip puissant, où apparaît Leonard Peltier, un symbole de la résistance américaine. À travers, des paroles dénonciatrices, Morello livre un cri du cœur et évoque des scènes déchirantes : enfants arrachés à leurs parents, ou encore des travailleurs réduits au silence. Le musicien a déclaré : “Cette chanson est dédiée à tous ceux qui ont trouvé le courage de se lever contre le racisme, la tyrannie et l’injustice”.

Ce single fait écho au concert caritatif "Back To The Beginning" de Black Sabbath, que Morello a dirigé il y a quelques jours. L'événement, largement diffusé, a permis de récolter près de 160 millions d’euros pour des causes humanitaires.

Pendant qu’il poursuit sa tournée "A Night of Stories & Music" au Canada, le musicien prépare également un album solo très attendu, où il nous promet de gros riffs qui risquent de nous rappeler "Rage Against The Machine" et "Audioslave".