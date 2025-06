Tom Morello s'engage pour le droit des immigrés avec un concert caritatif explosif !

Ce lundi 16 juin, le chanteur a mis toute son énergie au service d'une cause qui lui tient très à cœur !

Tom Morello s'engage pour LA et termine Donald Trump

Tom Morello est définitivement ce que l'on pourrait appeler un rockeur au grand cœur. Le guitariste de Rage Against the Machine a annoncé sa participation à l’événement Defend L.A., un concert organisé au profit de la Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) sur la scène de l’Echoplex à Los Angeles, une organisation considérée aujourd'hui comme l'une des plus anciennes associations de défense des droits des immigrants à Los Angeles.

Sur son compte Instagram, le chanteur a directement interpellé le public, les invitant à venir "faire du bruit" et récolter des "fonds pour CHIRLA".

"Je vous demande de venir et de faire du bruit ! CE LUNDI 16 juin, nous montons sur la scène de l'Echoplex pour lever l'enfer et récolter des fonds pour CHIRLA – La Coalition pour les droits des immigrés Humains. [...] Rejoignez nous pour une nuit de résistance, de musique et de solidarité." - Tom Morello

À ses côtés sur scène ? B Real (Cypress Hill), le collectif Pussy Riot, l’artiste K.Flay, ainsi que le groupe The Neighborhood Kids, tandis que le plasticien et militant Shepard Fairey assurera un DJ set et que l’humoriste George Lopez apportera légèreté et vannes bien envoyées en animant la soirée.

Ce concert intervient dans un contexte particulièrement tendu dans la Cité des Anges, où des manifestations pacifistes se terminent de la pire des façons. En guise de protestation, le président Donald Trump avait fait envoyer pas moins de 2000 agents de la Garde nationale de Californie afin de mener des opérations anti manifestations. Si le leader de Green Day, Billie Joe Armstrong, avait manifesté sa colère, c'est au tour de Tom Morello de s'insurger.

Après avoir ouvertement critiqué l'actuel président américain au Boston Calling Festival, ce dernier s'engage à nouveau, concluant son message au nom de l'humanité.