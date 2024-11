Tom Morello allume les politiciens américains

Si l'engagement se perd parmi les musiciens de la nouvelle génération, il y en a encore qui affichent farouchement leurs convictions politiques, quitte à ce que ça déplaise aux fans. Les membres du groupe Rage Against The Machine n'ont jamais caché les valeurs qu'ils défendaient : contre la mondialisation, le racisme et le capitalisme guerrier en général. Des convictions qui ont parfois privé le groupe d'un écho un peu plus large, mais ça ne les a jamais empêchés de faire une très belle carrière. Seulement, en 2024, à l'heure de la désinformation de masse et alors qu'on est en pleine période d'élections présidentielles aux USA, les messages portés par les musiciens ont souvent été déformés. Forcément, Tom Morello, le guitariste du groupe, a dû remettre certaines choses au clair.

A l'approche des élections, les sujets politiques deviennent de plus en plus sensibles, et les membres du groupe se retrouvent pris à parti par des milliers d'utilisateurs de Twitter (dont on connait le courage...) au sujet de leurs convictions politiques. On a donc assisté à des scènes lunaires où, pendant plus d'une journée, Tom Morello a dû donner des cours d'éducation politique à pas mal de monde au sujet des convictions politiques défendues par Rage Against The Machine, notamment dans leurs textes.

Je serai toujours épaté par le nombre de gens qui ont écouté RATL en mode 'Paul Ryan', en ayant littéralement ZERO compréhension de tout ce dont le groupe a toujours parlé et encore moins de compréhension de nos positions sur les sujets politiques contemporains. J'ai récemment parlé à un couple au restaurant, de gros fans de 'Killing In The Name'. La gentille dame a dit 'J'adore ce morceau, ça m'a aidé à me rebeller contre mes parents, et plus tard contre le vaccin'.

Je lui ai dit 'Madame, ce morceau parle des policiers racistes qui se comportent souvent cmme le Ku Klux Klan au service d'une suprématie blanche historique et lèchent les bottes des laquais de la classe dirigeante capitaliste et raciste'. Elle s'est assise et s'est mise à cligner des yeux en mâchant.