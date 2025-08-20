AC/DC franchit un énorme cap grâce à leurs concerts au Stade de France

Le groupe de hard rock est rentré dans un cercle extrêmement fermé.

On aura rarement vu une tournée être autant acclamée que celle-ci : AC/DC est en train de se mettre à nouveau l'Europe dans la poche, eux qui y étaient déjà très populaires. Mais avec cette grande tournée qui a eu lieu en 2025, le "Power Up Tour", ils s'installent définitivement dans le cœur des fans européens de hard rock. Récemment, on les a d'ailleurs vus au Stade de France, pour 2 concerts programmés à quelques jours d'écart. Et grâce à ces shows, ils rentrent encore un peu plus dans l'histoire de la musique.

AC/DC a donc donné deux concerts au Stade de France, les 9 et 13 août derniers, avec à chaque fois une énorme ambiance au rendez-vous. Mais aussi un record, puisque le groupe rentre donc dans le cercle très fermé des artistes qui ont réussi à écouler 500 000 places au Stade de France. Un seuil mythique, atteint par seulement quelques artistes hyper populaires : Johnny Hallyday, évidemment, mais aussi Beyoncé, Coldplay, U2 et Muse.

Le groupe a donc eu droit à une plaque commémorative qui doit être affichée quelque part dans le stade, qui rappelle les 7 concerts déjà donnés par le groupe dans l'enceinte mythique. On espère qu'il y en aura d'autres, mais pas sûr que ce soit pour tout de suite : il avait fallu attendre dix ans pour revoir AC/DC mettre le feu au Stade de France, où leur dernier concert datait de 2015.