Légende parmi les légendes, Pink Floyd continue de faire vibrer le monde cinq décennies après avoir redéfini l’histoire du rock. Alors que la réédition tant attendue de « WISH YOU WERE HERE 50 » débarquera le 12 décembre chez Sony Music, le groupe crée l’événement avec l’ouverture de boutiques éphémères dans plusieurs grandes capitales : Londres, Los Angeles, Barcelone, Paris, Berlin et, du 12 au 14 décembre, Milan. Un véritable tour du monde floydien pour célébrer un monument absolu.

Une réédition colossale pour un album immortel

L’attente autour de la nouvelle édition de « Wish You Were Here » atteint son paroxysme. Et pour cause : cette version anniversaire propose un contenu d’une richesse inédite. On retrouvera l’album original de 1975 sublimé par un nouveau mix Dolby Atmos réalisé par James Guthrie, mais aussi 25 titres bonus, dont 6 inédits, ainsi que 16 bootlegs enregistrés par Mike Millard et remasterisés par Steven Wilson. Un trésor sonore qui promet de redonner une nouvelle dimension à ce classique intemporel.

Cette sortie exceptionnelle entend célébrer les 50 ans d’un album qui continue de toucher toutes les générations. Les thèmes de l’absence, de l’isolement, de la fugacité ou encore la critique de l’hypocrisie de l’industrie musicale, magnifiés par la pochette devenue iconique, résonnent toujours avec force aujourd’hui. Le tout forme un hommage vibrant à Syd Barrett, membre fondateur et figure fantomatique du groupe, dont l’ombre plane sur chaque note.

Avec le son cristallin du verre qui s’entrechoque dans « Shine On You Crazy Diamond », le solo bouleversant du morceau « Wish You Were Here », ou encore la puissance retrouvée du Dolby Atmos, cette réédition entend faire revivre l’essence la plus pure du mythe floydien.

Un album pilier de l’histoire du rock

Composé de moments légendaires, « Wish You Were Here » reste l’un des sommets du rock progressif. De l’élégie en plusieurs parties « Shine On You Crazy Diamond » dédiée à Syd Barrett, à l’hypnotique « Welcome To The Machine », en passant par le venimeux « Have a Cigar » — où Roy Harper, invité surprise et non membre du groupe, lâche l’immortel vers « Oh, by the way, who is Pink ? » — jusqu’à l’inévitable titre éponyme, l’album s’impose comme une œuvre totale, introspective et visionnaire.

Paris ouvre sa boutique éphémère : immersion garantie

Pour marquer ce demi-siècle d’aura musicale, des boutiques éphémères uniques ouvriront simultanément à travers le monde. À Londres, Barcelone, Los Angeles et Paris, ces espaces seront conçus en collaboration avec News & Coffee Studio. D’autres pop-up stores ouvriront également à Berlin et Milan.

Chacune de ces boutiques proposera une édition exclusive du fanzine « Wish You Were Here 50 » issue de Brain Damage, réinterprétation dynamique du projet éditorial fondé dans les années 1980 par Glenn Povey, référence absolue pour les passionnés de Pink Floyd.

Les visiteurs pourront aussi mettre la main sur un tirage commémoratif en édition limitée ainsi qu’une sélection de produits dérivés, tous proposés en édition limitée. De quoi combler les fans, collectionneurs et rêveurs qui souhaitent replonger au cœur de l’univers floydien.