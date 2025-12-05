Cela faisait trois ans qu'il n'y avait plus de nouvelles sorties du groupe !

Les Guns N' Roses frappent fort : le groupe vient de dévoiler deux nouveaux singles très attendus, marquant leur grand retour depuis 2023. Les titres « Nothin' » et « Atlas » montrent un groupe plus inspiré que jamais, prêt à reprendre d’assaut la scène rock mondiale.

Avec « Atlas », les Guns renouent avec un rock puissant, massif et sans concession. C’est un morceau taillé pour les stades, où les riffs incisifs de Slash et l’énergie brute du groupe rappellent pourquoi ils restent l’une des légendes vivantes du genre.

À l’inverse, « Nothin' » offre une facette plus introspective et émotionnelle. Plus subtil, plus nuancé, le titre met en avant un jeu de guitare empreint de sensibilité, soutenu par une performance vocale d’Axl Rose qui surprend par sa profondeur. Le single est déjà disponible sur Virgin Radio, où les fans peuvent le découvrir en exclusivité.

Mais ce n’est pas tout : les Guns N' Roses préparent également une tournée mondiale pour accompagner cette nouvelle ère. Les fans français peuvent déjà se réjouir : le groupe donnera deux dates exceptionnelles à Paris, les 1er et 3 juillet 2026, à l’Accor Arena. Une occasion rare de voir le groupe dans une salle à taille humaine, prêt à livrer des performances qui s’annoncent déjà mémorables.

Entre nouveaux titres explosifs, retour en force créatif et tournée mondiale, 2026 s’annonce comme une année monumentale pour Guns N’ Roses. Le groupe semble déterminé à rappeler au monde qu’il demeure une référence incontournable du rock. Préparez-vous : la légende est de retour.