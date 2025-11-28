Le ciel s'est illuminé au couleur des Guns grâce à 500 drones pour fêter une série de concert où la France en fait partie !

Ils ont fait les choses en grand. En même temps, pour une tournée mondiale, il vaut mieux marquer le coup — surtout lorsqu'il s'agit des Guns N' Roses. Comme on vous l'avait annoncé, Axl Rose et sa bande viennent tout juste de terminer leur passage en Amérique du Sud, une série de concerts ponctuée de séquences devenues virales sur les réseaux sociaux.

Et la bonne nouvelle ne s'arrête pas là : le groupe a confirmé deux dates exceptionnelles en France. Mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les Guns ont décidé de dévoiler leur retour sur scène avec une annonce absolument grandiose.

Pour ce moment qui a déjà marqué l’histoire du rock, le groupe s'est associé à Sky Elements Drone Shows pour orchestrer un spectacle aérien d’une ampleur rare : 500 drones illuminant le ciel au-dessus du mythique cimetière Hollywood Forever. Ces drones ont recréé certaines des images les plus emblématiques de l’univers GN’R : le légendaire logo du groupe, la pochette culte de Appetite for Destruction, le chapeau de Slash, et bien plus encore… jusqu’à révéler, en apothéose, l’annonce officielle de la tournée mondiale.

"Sky Elements a eu l'honneur de participer à l'annonce de la tournée mondiale de Guns N' Roses", a déclaré Kyle Pivnick, vice-président de l’entreprise. "Avec 500 drones survolant le cimetière Hollywood Forever, ce fut un moment emblématique, symbolisant le retour du groupe sur la scène internationale."

Une mise en scène spectaculaire, à la hauteur d’un groupe qui continue, après tant d’années, à écrire sa légende en lettres de feu. Les Guns N’ Roses sont bel et bien de retour — et ils comptent faire trembler la planète entière.