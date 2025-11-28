La relation Rock Rap a fait beaucoup de bruit cette nuit !

On n’avait plus beaucoup parlé de Jack White pour sa musique ces derniers temps. Le leader des White Stripes faisait davantage la une pour ses prises de position politiques, s’attaquant frontalement à Donald Trump et Elon Musk. Le président des États-Unis l’avait même qualifié de "has been", une pique qui a fait réagir tout le monde… sauf Jack White lui-même. Et il a bien fait : sa réponse est arrivée sur scène, de la plus éclatante des manières.

Lors du show de la mi-temps du match de Thanksgiving NFL opposant les Detroit Lions aux Green Bay Packers, au Ford Field, Jack White a offert un concert fulgurant rappelant à tous qu’il restait l’une des figures majeures du rock moderne. Il a ouvert son set avec "That’s How I’m Feeling", extrait de son album 2024 No Name, avant de créer la surprise générale.

« Mesdames et Messieurs, le fils de Detroit, Eminem », a lancé Jack White devant un stade en ébullition. Le rappeur de Detroit, légende vivante du hip-hop, l’a rejoint sur scène pour un moment totalement inattendu mais parfaitement électrique. Ensemble, ils ont interprété "Till I Collapse", le classique d’Eminem sorti en 2002, avec Jack White à la guitare. Déjà considéré comme un hymne, le morceau a pris une dimension encore plus grande dans ce contexte sportif, porté par l’énergie du public et la puissance de cette rencontre improbable entre rock et rap.

Pour conclure cette performance déjà historique, Jack White a enchaîné avec "Seven Nation Army", le titre phare des White Stripes, accompagné par les cheerleaders des Detroit Lions. Devenu l’un des chants de stade les plus reconnaissables du monde, l’hymne a résonné avec une intensité presque symbolique dans l’enceinte du Ford Field, unissant supporters, musiciens et athlètes dans un même rugissement.

En une soirée, Jack White a rappelé qu’il était tout sauf un has been. Il est toujours là, toujours brillant, et surtout, toujours capable de créer la magie.