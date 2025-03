Jack White change les paroles de "Corporation" pour tacler Donald Trump et Elon Musk

Quelques mois après l'élection de Donald Trump, les insultes pleuvent de la part des artistes envers le nouveau président.

L'état de grâce promis par Donald Trump n'est visiblement pas encore là. Bourse en baisse dans pas mal de domaines, polémiques à la chaîne à chacune de ses nouvelles annonces, retournement de vestes (au sujet de l'Ukraine) à la pelle, la politique du chaos initiée par le nouveau président américain n'a pas l'air d'être du goût de tous. En particulier du côté des artistes, qui n'hésitent pas à allumer Trump, et son camarade Elon Musk chargé de couper dans le budget des administration. Cette semaine, c'est Jack White qui a décidé d'allumer les deux Républicains.

Jack White n'est pas connu pour avoir sa langue dans sa poche, et il avait déjà commencé à s'attaquer à Donald Trump dès le mois d'août 2024. On ne pourra donc pas l'accuser d'opportunisme. Cette fois, alors qu'il était sur scène en plein concert à Boston, il en a profité pour balancer un tacle à Musk et Trump, en modifiant notamment les paroles de son titre "Corporation".

"Je pensais prendre des subventions gouvernementales et créer ma propre société de voitures électriques… Qui est avec moi?", a-t-il lancé à son public, en faisant référence aux pratiques de Musk, qui a été grandement subventionné par l'Etat américain (15,7 milliards de dollars) pour son entreprise Tesla ces dernières années, et qui veut aujourd'hui réduire les dépenses publiques liées au fonctionnement des administration.

Il a ensuite directement allumé le président des USA, en affirmant : "Je pense ne jamais avoir été élu, n’avoir jamais servi dans l’armée, mais quand même pouvoir contrôler des parties du gouvernement… Qui est avec moi?". Là-dessus, on imagine qu'il fait référence au fait que Donald Trump n'a jamais été élu ni effectué un mandat local, comme c'était souvent le cas pour les précédents présidents américains, ce qui sous-entendrait qu'il manque de légitimité. Pas sûr que ce soit son tacle le mieux senti, mais sa remarque sur Elon Musk, elle, est plutôt savoureuse ! Après Green Day, c'est donc Jack White qui décide de montrer les crocs.