Green Day attaque de nouveau le gouvernement américain !

Et cette fois, c'est JD Vance qui en prend pour son grade.

Entre Green Day et le gouvernement en guerre !

Billie Joe Armstrong et ses amis contre le gouvernement américain actuel, on est loin de l'amour fou ! Il y a quelques semaines, en plein concert en Afrique du Sud, le groupe avait réagi à l'investiture de Donald Trump, aujourd'hui nouveau président des États-Unis, en changeant les paroles de leur son phare American Idiot avec cette phrase : "I’m not a part of a redneck agenda" par "I’m not a part of the Elon agenda". Une pique totalement dirigée contre Elon Musk, qui a été un grand soutien de la présidence de Trump. Et ce samedi 1er mars, le groupe mythique de punk-rock, qui a inspiré une comédie américaine, a récidivé !

Billie Joe Armstrong attaque JD Vance

En effet, alors que le trio était au Marvel Stadium de Melbourne, en Australie (dont la prochaine date a été annulée à cause du cyclone Alfred), ces derniers ont une nouvelle fois changé les paroles d'American Idiot, avec cette fois-ci : "I’m not a part of the MAGA agenda", en référence au célèbre slogan de Donald Trump, "Make America Great Again". Mais ce n'est pas tout : après Elon Musk et Donald Trump, c'est le vice-président des États-Unis, JD Vance, qui a été attaqué par le groupe.

Sur une vidéo YouTube du concert, il a remplacé des paroles du même titre : "Am I retarded or am I just overjoyed ?" par "Am I retarded or am I just JD Vance ?" (Suis-je attardé ou simplement JD Vance ?).

Bien sûr, Billie Joe Armstrong n'a pas oublié Elon Musk et Donald Trump, lançant ce discours :

"Vous ne voulez pas qu’Elon Musk ferme sa gueule ? Vous ne voulez pas que Donald Trump ferme sa gueule ?"

En tout cas, Green Day est toujours présent pour revendiquer ses causes et n'hésite pas à attaquer les hautes instances pour défendre ses valeurs.