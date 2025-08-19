John Lennon et Yoko Ono, icônes politiques et artistiques mises à l'honneur dans un coffret monumental

Une incroyable idée cadeau, que les fans pourront découvrir à l'automne 2025

Les fans du couple iconique formé par Yoko Ono et John Lennon vont avoir très prochainement de quoi se mettre sous la dent. En effet, le 10 octobre prochain, date anniversaire de l'idole John Lennon qui aurait fêté ses 85 ans, Capitol/UMe en profitera pour dévoiler un coffret monumental qui retracera toute l'histoire des années new-yorkaises de Lennon et sa partenaire à la vie comme à la scène, Yoko Ono, de 1969 à 1972. Intitulée Power to the People (Super Deluxe Edition), cette master class présentera tout leur engagement politique et artistique, à travers une collection de 12 disques - 9 CD et 3 Blu-ray, avec plus de 90 enregistrements complètement inédits.

Du manifeste pacifiste Give Peace a Chance aux derniers concerts très populaires de Lennon One to One au Madison Square Garden, toute cette collection nous présente l’intensité et la créativité de ces années charnières pour les deux artistes. Un ouvrage d'autant plus fort quand on sait que c'est le fils du couple, Sean Ono Lennon, qui a compilé et produit cette odyssée :

" J’ai été complètement bouleversé en constituant cette collection. [...] Les gens ne réalisent peut-être pas à quel point c’est spécial pour moi d’entendre mon père parler, ou de le voir. J’ai grandi avec un certain nombre d’images et d’extraits audio que tout le monde connaît. Alors, découvrir des choses que je n’ai jamais vues ou entendues auparavant est vraiment émouvant pour moi, car c’est presque comme si je passais plus de temps avec mon père." - Sean Ono Lennon

Pour vous donner une idée plus précise de ce qu'il contient, ce coffret réunit les deux concerts One to One, une jam session historique avec Frank Zappa et les Mothers of Invention au Fillmore East, mais aussi des enregistrements maison de Lennon fin 1971, ainsi qu’un rare duo live avec Phil Ochs. Pour annoncer la sortie, prévue pour le 10 octobre 2025, une version inédite de Come Together, captée lors du concert du soir au Madison Square Garden, a déjà été publiée sur les réseaux sociaux.