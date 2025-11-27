Europe célèbre les 40 ans de "The Final Countdown" avec une tournée événement en 2026

Le groupe Europe prépare une tournée anniversaire exceptionnelle pour les 40 ans de l'album "The Final Countdown", avec des dates prévues en France et en Suisse à l’automne 2026.

Quarante ans après avoir fait vibrer la planète entière avec son riff devenu légendaire, Europe repart sur les routes pour célébrer l’album qui a changé sa carrière. Le groupe annonce une tournée spéciale baptisée "The Final Countdown 40th Anniversary", qui traversera 12 pays entre septembre et octobre 2026. Cette série de concerts promet une plongée complète dans leur univers, avec un spectacle construit comme un voyage rétrospectif. En point d’orgue, l’album sera joué dans son intégralité, un événement à ne pas manquer pour Joey Tempest : "En un clin d’œil, 40 ans ont passé. Ce n’est que la deuxième fois qu’on le joue en entier. Ce sera un moment unique."

La France et la Suisse figurent parmi les escales phares de cette tournée anniversaire. Les fans français retrouveront Europe à l’Olympia de Paris le 6 octobre, une salle mythique qui promet une ambiance électrique. Quelques jours plus tard, le groupe se produira à Lausanne le 12 octobre puis à Zurich le 13 octobre, pour deux soirées qui s’annoncent déjà complètes. En plus de revisiter leurs classiques, du hard rock des débuts aux tubes incontournables, le quintet profitera de la scène pour offrir un aperçu de son énergie intacte. Les billets seront en vente à partir du 28 novembre à 10 h.

Mais cette tournée anniversaire ne sera pas uniquement tournée vers le passé : Europe y dévoilera son 12e album studio, attendu pour septembre 2026. Un disque qui s’annonce comme un retour aux mélodies puissantes qui ont forgé l’identité du groupe. Selon Ian Haugland, le batteur, il s’agit même de leur "meilleure collection de morceaux à ce jour". Les Canadiens de The Damn Truth ouvriront chaque date, rejoints par le groupe écossais Gun pour les concerts au Royaume-Uni. Une célébration complète qui devrait combler les nostalgiques comme la nouvelle génération.