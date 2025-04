Europe revient en force en 2026 avec avec un nouvel album plus "solide" que jamais

Le groupe l'assure : leur musique sera davantage mélodique

Europe : un retour fracassant qui a le goût de la nostalgie

Les fans du groupe Europe en rêvaient depuis presque 8 ans, et cette fois-ci, c'est officiel : la formation va faire son grand retour avec un tout nouvel album d'ici 2026. La nouvelle a été confirmée par Ian Haugland, le batteur du groupe, interviewé par le journaliste brésilien Marcelo Vieira. Tout heureux d'annoncer le retour du groupe, le musicien en a surtout profité pour révéler que le prochain album reviendrait aux origines du groupe, à savoir des sonorités plus mélodiques qui ont fait leur réputation au début des années 80.

“Les derniers albums s’orientaient davantage vers un hard rock bluesy, inspiré par nos racines comme Rainbow, Led Zeppelin ou Deep Purple. Mais les nouvelles chansons [à venir] sont plus proches du son mélodique d’Europe. On oscille entre différents styles, mais cette fois, c’est plus mélodique.” - Ian Haugland

Si la formation est actuellement en train de travailler sur les démos de ce douzième album studio, le groupe prévoit d'entrer en studio cet automne. Pour le moment, aucune date précise n'a été annoncée, mais le projet devrait sortir courant 2026. En attendant, le batteur se montre très impatient, et surtout super fier de la qualité du projet :

“C’est, à mon avis, notre lot de chansons le plus solide à ce stade. J’ai hâte de voir à quoi ressemblera ce nouvel album.” - Ian Haugland

Mais alors, qu'est ce qui justifie que les fans ont du attendre aussi longtemps avant de retrouver le groupe avec des titres inédits ? C'est le chanteur Joey Tempest qui donne la réponse dans une autre interview, expliquant qu'entre la pandémie et son impact, mais aussi leurs nombreuses tournées, il était compliqué de trouver du temps pour se retrouver en studio et travailler ensemble.

Ce nouvel essor leur aura permis de trouver un nouvel élan créatif, renforçant leur esprit collectif et leur cohérence. A ce propos, plusieurs membres ont participé à l'écriture de l'album, à l'image de John Norum, John Levén et Mic Michaeli. En attendant, les fans pourront les retrouver en tournée, et notamment en France, où le groupe fera une apparition au Dream Theater pour le Heavy Weekend le 7 juin 2025.