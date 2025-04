Led Zeppelin : Jimmy Page explique pourquoi cet album du groupe est "parfait"

Jimmy Page a une idée très précise de pourquoi cet album en particulier a plus marqué les esprits.

Le groupe a beau être séparé depuis plus de 40 ans, l'aura de Led Zeppelin n'a jamais vraiment diminué. L'équipage a profondément marqué les esprits et l'industrie musicale, avec leurs succès commerciaux incroyables, par leur côté visuel, et leur talent qui reste aujourd'hui inimitable, même s'ils en ont inspiré plus d'un. Pas facile de classer leurs disques les uns par rapport aux autres, car tout (ou presque) est bon, mais Jimmy Page a récemment révélé pourquoi il considérait cet album en particulier comme "parfait".

Par "cet album", on parle bien entendu de "Led Zeppelin IV". Sorti en 1971, il a réalisé un véritable carton international, puisqu'il s'est écoulé à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Un disque au packaging volontairement anti-marketing, sans le nom du groupe, ni même un titre d'album. Pour Jimmy Page, il s'agit donc de "l'album parfait" du groupe, comme il l'a récemment confié en interview :

Notre quatrième album montre tout ce que le groupe était capable de faire. Nos performances individuelles, la façon dont nous avons joué ensemble, le travail de production, les graphismes, tout est parfait.

Un véritable projet maîtrisé et travaillé de bout en bout, installant définitivement la patte Led Zeppelin dans la légende du rock : "Led Zeppelin IV est comme une capsule temporelle qui contient tout. On aurait dit qu'il y avait du vide partout. Et nous avons réussi à le combler", explique Jimmy Page, qui, s'il ne se montre pas très modeste, sait qu'il a vraiment marqué l'histoire avec cet album, qui reste une référence pour tous les amateurs de rock.