Led Zeppelin : Pourquoi Robert Plant ne veut plus chanter "Stairway To Heaven"

Pourtant on est peut-être sur le plus gros classique de l'histoire du groupe !

Voici une news surprenante ! Il faut le dire, Led Zeppelin a marqué l'histoire du rock. À tel point qu'un documentaire intitulé "Becoming Led Zeppelin" va bientôt sortir au cinéma, prévu pour fin 2025. Un rendez-vous immanquable pour les fans du groupe mythique !

Et ce n’est pas tout : Robert Plant, l’ex-leader charismatique du groupe, vient d’annoncer une tournée pour l’année 2025, avec des dates en France ! Une nouvelle qui a de quoi enflammer les foules. Sauf que… ces dernières risquent bien de déchanter à la lecture de cet article.

En effet, Robert Plant ne souhaite plus chanter un des morceaux les plus emblématiques de Led Zeppelin : "Stairway to Heaven". Lors d’une interview accordée au média AXS TV, le chanteur s’est expliqué avec une franchise désarmante.

"Elle appartient à une époque particulière. Si j’avais contribué à l’instrumentation, je pourrais ressentir que c’est une pièce magnifique avec son propre caractère et sa personnalité. Ma contribution était d’écrire les paroles et de chanter une chanson sur le destin, quelque chose de très britannique, presque abstrait. Cela vient de l’esprit d’un jeune de 23 ans. Elle a vu le jour à cette époque, pour ce public. Et au fil du temps, on peut finir par trouver qu’une autre période de sa vie a davantage de substance. Donc, même si je l’aime bien, je ne suis plus vraiment lié à cette chanson aujourd’hui."

Des mots forts, qui témoignent d’une prise de distance entre l’artiste et ce titre devenu presque sacré pour les amateurs de rock. Pour Robert Plant, "Stairway to Heaven" appartient désormais au passé. Et c’est précisément pour cette raison qu’il a décidé de ne plus l’interpréter durant sa prochaine tournée.

Une page qui se tourne, donc. Et une preuve de plus que le rock, aussi légendaire soit-il, reste avant tout une histoire d’évolution personnelle et d’émotions sincères.