Le réalisateur de "Becoming Led Zeppelin" explique comment il a convaincu le groupe

Jimmy Page, Robert Plant et John Paul Jones ne sont pourtant pas des caractères faciles !

Heureusement, il n'y a pas que des biopics qui sortent au cinéma ou sur les plateformes de streaming. Les bons vieux documentaires, bien mieux construits et bien plus instructifs, ont encore la cote, et c'est tant mieux ! D'ailleurs, il y en a un qui devrait plaire aux fans de rock : "Becoming Led Zeppelin", qui devrait sortir en France à la fin du mois de février. Un docu qui va retracer la formation et les premières années du groupe légendaire. Un groupe dont les membres ont visiblement été plutôt faciles à convaincre, d'après le réalisateur !

Bernard MacMahon, qui est un habitué des documentaires sur la musique, a en effet livré une interview au Guardian dans laquelle il explique comment il a fait pour convaincre Jimmy Page, Robert Plant et John Paul Jones de se prêter au jeu du documentaire. D'après le réalisateur, Jimmy Page a été le premier à accepter l'idée, dès 2017, alors qu'ils se rencontraient dans un hôtel à Londres. Le guitariste avait même apporté plusieurs journaux intimes pour aider le projet de documentaire.

Jimmy Page a ensuite invité le réalisateur à visiter son ancienne maison de Pangbourne, sur la Tamise, qui était un des premiers endroits dans lesquels Led Zeppelin se réunissait pour répéter. Cette invitation était en fait un test pour le réalisateur, comme lui a confié Jimmy Page : "Si vous aviez refusé Pangbourne, nous n'aurions pas fait le film".

En ce qui concerne John Paul Jones, c'est après avoir visionné un autre documentaire de Bernard MacMahon, "Amercian Epic (2015)" sur l'industrie musicale des années 20/30, qu'il a accepté de participer au film sur Led Zeppelin. Pour terminer, il a convaincu Robert Plant grâce à trois longues réunions.

Tout ça nous amène donc à la sortie prochaine du documentaire, qui a fait son entrée dans les salles obscures au Royaume-Uni dès le 5 et 6 février en version IMAX, et arrivera en France le 26 février prochain !