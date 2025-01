Led Zeppelin : Découvrez la bande-annonce du documentaire !

Après de longues années d'attente, les fans auront enfin ce qu'ils veulent ! Le 7 février 2025, le documentaire sur Led Zeppelin sera présenté dans près de 200 cinémas en Amérique du Nord. Pour l'instant, aucune nouvelle concernant une date de sortie en France n'a été annoncée.

Le projet, évoqué pour la première fois en 2018 lors du 50e anniversaire du groupe, a connu de nombreux retards. Mais "Becoming Led Zeppelin" sera finalement diffusé, et pour faire patienter les fans, une bande-annonce exclusive a été révélée.

Dans cette bande-annonce, les spectateurs découvrent le groupe réfléchissant à sa formation en 1968, ainsi que les premiers pas de leur tournée nord-américaine de janvier et février 1969. Le documentaire offrira également des interviews exclusives de Jimmy Page, le guitariste, de John Paul Jones, le bassiste, et de Robert Plant, le chanteur. Les fans auront aussi l'opportunité d'entendre de rares archives du batteur John Bonham, décédé en 1980.

Le réalisateur Bernard MacMahon a déclaré :

De son côté, la scénariste et productrice Allison McGourty a ajouté :

"Nous avons passé cinq ans à traverser l'Atlantique en avion pour fouiller les greniers et les sous-sols à la recherche de séquences filmées, de photographies et d'enregistrements musicaux rares et inédits. Nous avons ensuite transféré chaque support à l'aide de techniques personnalisées, de sorte qu'en IMAX, ces séquences et cette musique vieilles de 55 ans ont le son qu'elles auraient eu si elles avaient été enregistrées hier."