Ozzy Osbourne : le club d'Aston Villa lui rend un vibrant hommage avant leur premier match

Juste avant leur première rencontre de Premier League 2025/2026, Aston Villa FC a décidé de rendre un bel hommage à la légende Ozzy Osbourne.

On le sait, il existe un très fort attachement entre Ozzy Osbourne, et la ville de Birmingham, où il est né, où il a grandi, et où il a également donné son tout dernier concert, avant de décéder le 22 juillet dernier. Une perte immense pour tous les fans de rock et de metal, mais aussi pour les habitants de la ville, qui perdent un de leurs plus grands représentants dans le monde. Du coup, le club de football d'Aston Villa a décidé de lui rendre un bel hommage avant leur premier match.

Peu de gens le savent hors d'Angleterre, mais le Aston Villa Football Club est en vérité le club de foot de la ville de Birmingham, et ils jouent donc dans le célèbre stade Villa Park, soit l'endroit exact dans lequel a eu lieu le dernier concert d'Ozzy avec Black Sabbath. Forcément, il y a donc un vrai attachement symbolique du club envers le musicien, qu'ils ont décidé de célébrer avec une belle vidéo hommage avant leur premier match de la saison en Premier League (0-0 contre Newcastle), au moment de l'échauffement des joueurs.

In memory of Ozzy Osbourne, Aston Villa and Newcastle players walkout to his live ‘Crazy Train’ performance ❤️ pic.twitter.com/JfmUEUjmN6 — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 16, 2025

Les spectateurs présents dans le stade ont donc eu droit à une vidéo d'Ozzy Osbourne en train d'interpréter "Crazy Train" lors du concert d'adieu "Back To The Beginning", qui avait eu lieu le 5 juillet 2025 au Villa Park. Un bel hommage, de la part d'un club de football qui était très apprécié de la légende du rock.