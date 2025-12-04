Michael Jackson : Ce titre qui cartonne de nouveau grâce à Stranger Things

Comme quoi une série culte peut faire revivre une chanson culte !

À l’aube de 2026, le Roi de la Pop est plus vivant que jamais dans nos playlists. Bien que Michael Jackson soit parti en 2009, ses classiques tournent encore et encore dans nos écouteurs, comme une évidence. Difficile d’oublier “Thriller”, considéré comme le plus grand album de tous les temps, un disque intemporel qui traverse les générations sans perdre une seule once de puissance.

Et la légende ne compte pas s’arrêter là : en avril 2026, un biopic très attendu viendra retracer sa vie. Particularité notable : c’est Jaafar Jackson, son propre neveu, qui aura la lourde mission d’incarner l’icône sur grand écran. Un choix qui promet authenticité, fidélité… et frissons.

Mais ce n’est pas tout. En ce moment, une autre machine à nostalgie fait vibrer la pop culture mondiale : Stranger Things. La série phénomène vient de faire son retour sur Netflix pour une saison 5 explosive, et dès le premier épisode, les fans ont repéré un détail musical qui n’est pas passé inaperçu.

On y voit Robin, jouée par Maya Hawke — fille d’Uma Thurman et Ethan Hawke, mais aussi chanteuse — devenir animatrice radio. Surnommée désormais “Rockin Robin”, elle utilise le tube disco de Diana Ross pour faire passer des messages secrets à ses amis. Pourtant, ce n’est pas ce morceau qui affole les classements… mais un autre, signé Michael Jackson.

Utilisé pour présenter l’émission de radio fictive, le titre “Rockin’ Robin” du King of Pop connaît en effet un puissant regain d’intérêt. Selon Billboard France, les écoutes du morceau ont explosé de 415% dans le monde entre le 26 novembre, veille du retour des nouveaux épisodes, et le 29 novembre.

Si la hausse reste encore modérée en comparaison des plus gros hits viraux, la chanson affiche désormais 127 000 écoutes quotidiennes, contre 40 000 auparavant. Au total, “Rockin’ Robin” cumule 68 millions d’écoutes sur Spotify, preuve que même les titres parfois oubliés du catalogue jacksonien sont capables de renaître avec fracas.

Stranger Things le fait encore : réveiller les fantômes musicaux des années 70 et 80, les réinjecter dans la conscience collective, et redonner une seconde vie à des classiques intemporels.

Et avec un biopic en approche, des streams en plein boom et une aura qui ne faiblit jamais, une chose est sûre : Michael Jackson n’a pas fini de faire danser le monde.