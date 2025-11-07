Michael Jackson : Découvrez la première bande-annonce de son biopic !

Et on a déjà hâte de voir la suite !

On l’attendait depuis des années, et ça y est : les premières images du biopic de Michael Jackson sont enfin là ! Après plusieurs reports et changements de direction, le projet se concrétise enfin. Le film, simplement intitulé Michael, sortira le 24 avril 2026 aux États-Unis. Et la première bande-annonce vient d’être dévoilée par Lionsgate, offrant un aperçu spectaculaire de ce qui s’annonce comme l’un des événements cinématographiques les plus attendus de la décennie.

Le rôle du Roi de la Pop est tenu par Jaafar Jackson, le propre neveu de Michael, offrant une ressemblance et une authenticité bluffantes. À la réalisation, on retrouve Antoine Fuqua, connu pour ses films puissants et visuellement percutants (Training Day, Equalizer). Dans la bande-annonce, on découvre Michael en plein travail en studio aux côtés de Quincy Jones – incarné par Kendrick Sampson – alors que résonnent les premières notes de « Thriller » et « Wanna Be Startin’ Somethin’ », deux titres cultes qui ont marqué l’histoire de la musique.

Le synopsis officiel promet un film aussi ambitieux que l’artiste qu’il célèbre :

« Michael raconte l’histoire de la vie de Michael Jackson au-delà de la musique, retraçant son parcours depuis la découverte de son talent exceptionnel en tant que leader des Jackson Five, jusqu’à l’artiste visionnaire dont l’ambition créative a alimenté une quête incessante pour devenir le plus grand artiste du monde.* »

Le long-métrage entend aussi explorer la vie privée de la star, ses succès phénoménaux, mais aussi ses zones d’ombre et sa quête de perfection. Prévu en plusieurs parties, le film offrira aux spectateurs une plongée inédite dans l’univers du Roi de la Pop, avec une attention particulière portée à ses performances légendaires et à son héritage artistique intemporel.

C’est ici que son histoire commence — et les fans du monde entier sont déjà prêts à redécouvrir la légende Michael Jackson comme jamais auparavant.