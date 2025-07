Michael Jackson : On a enfin une date de sortie du biopic !

Après plusieurs changement de date, on a enfin une vision sur l'arrivée du film au cinéma !

C’est bon, on a enfin une date. Après moults reports et un flot de rumeurs autour du biopic du Roi de la Pop, on y voit plus clair. Cette fois, c’est du concret. Le projet, en développement depuis plusieurs années, a connu bien des turbulences… et pas des moindres.

Déjà, le projet partait plutôt mal : les réalisateurs ont dû réenregistrer plusieurs séquences, signe que le tournage ne s’est pas fait sans heurts. On a même parlé d’un film en deux parties, un découpage qui aurait fait exploser l’ambition (et la durée) du projet. Certains tablaient alors sur une sortie repoussée à 2027. De quoi frustrer les fans.

Mais rassurez-vous, selon les informations de The Hollywood Reporter, le biopic réalisé par Antoine Fuqua avec Jaafar Jackson, le neveu de Michael Jackson, tiendra finalement sa promesse. Il sortira le 24 avril 2026 en salle aux États-Unis. Une nouvelle qui fait l’effet d’une bombe dans l’industrie musicale et cinématographique.

Maintenant, à quoi peut-on s’attendre de ce film événement ? Si une durée de 3h30 avait un temps été évoquée, il semblerait que le long-métrage ait été remanié. Exit la fresque monumentale retraçant toute la vie de l’artiste. Le film se concentrera finalement sur les débuts du chanteur, depuis son enfance dans les Jackson 5 jusqu’à la sortie de son tout premier album solo : "Off the Wall". Un choix audacieux, qui pourrait donner lieu à une suite… ou pas.

Réponse d’ici quelques semaines avec de premières images ou une bande-annonce pour y voir plus clair. Une chose est sûre : le mythe Michael Jackson est loin d’avoir dit son dernier mot.