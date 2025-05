Michael Jackson : le biopic à nouveau reporté jusqu'en 2027

On se demande si le film sur la vie de Michael Jackson finira par voir le jour.

La folie des biopics s'est emparée d'Hollywood depuis quelques années déjà. Après Bob Dylan, ou encore Amy Winehouse, c'était au tour du Roi de la Pop Michael Jackson d'avoir droit à un film sur sa vie. Mérité, au vu de l'impact de l'artiste sur la musique mondial. Sauf que ce film, dont le tournage est déjà plus ou moins terminé, avait été repoussé à cause du mécontentement des ayants-droits de Michael, qui n'aimaient pas trop les références aux affaires judiciaires et aux soupçons de pédophilie. On s'attendait quand même à voir le film sortir avant la fin de l'année, mais l'œuvre vient une nouvelle fois d'être repoussée.

Pourtant, tous les voyants semblaient être au vert : le fait que ce soit le neveu de la star, Jaafar Jackson, qui incarne son oncle à l'écran, avec cette ressemblance vraiment troublante, était plutôt rassurant. Mais le fait d'avoir été forcés de réenregistrer plusieurs séquences suite aux demandes de la famille, ça a pris du temps. Et désormais, les dirigeants de la société de production Lionsgate en charge du projet, pensent à changer le format de l'œuvre, qui serait divisée en deux parties.

Nous sommes enthousiasmés par les 3h30 de séquences incroyables du producteur Graham King et du réalisateur Antoine Fuqua. [...] La question de savoir si tout cela peut tenir dans un seul film, c'est une question que nous nous posons absolument.

On sent bien l'envie des producteurs de diviser le film en deux parties, et on les comprend : deux parties, c'est quasiment l'assurance d'avoir le double d'entrées. Finalement, alors qu'on croyait que le projet restait prévu pour octobre 2025, aucune décision importante n'a été prise pour le moment et la date de sortie du film serait donc officieusement repoussée en 2027. Officieusement, car aucune date officielle n'a finalement vu le jour depuis l'annonce du premier report.

C'est à se demander si le film finira par sortir un jour...