Deftones annonce officiellement son nouvel album, dont le premier single est déjà en ligne

Le mystère planait depuis des semaines, il est désormais dissipé : Deftones sortira « Private Music » le 22 août 2025.

Un nouvel album du groupe était au centre des rumeurs depuis quelques temps, alimenté par une série d’indices, comme à la toute fin de leur concert à Londres où le nom "Private Music" est apparu, projeté en lettres énigmatiques sur écran géant. Ou encore au travers de plusieurs publications sur les réseaux sociaux postées ce lundi 7 juillet, déclenchant une vague de spéculations. Visuels, nouveau logo, bribes de sons diffusés. Avec ce teasing, le groupe a plongé ses fans dans une attente insoutenable. Ce jeudi 10 juillet, le mystère s’est enfin dissipé : Deftones confirme la sortie de son dixième album studio pour le 22 août, avec un premier single déjà disponible.

Intitulé "My Mind Is a Mountain", ce morceau inaugural reflète une énergie brute et hypnotique. Né d’une simple improvisation en salle de répétition, il rappelle la genèse spontanée de "Change" (In the House of Flies). Le titre de l’album, "Private music" tiré d’un dossier personnel sur l’ordinateur de Moreno, est un nom qui évoque quelque chose de personnel et "presque intime" selon le musicien. Le groupe prévoit une tournée européenne en 2026, avec un passage confirmé à Paris, le 29 janvier, à l’Adidas Arena.

Voici la tracklist de l'album :

1 - My mind is a mountain

2 - Locked club

3 - Ecdysis

4 - Infinite source

5 - Souvenir

6 - cXz

7 - I think about you all the time

8 -Milk of the madonna

9 - Cut hands

10 - ~Metal dream

11 - Departing the body