Deftones : avalanche de certifications or et platine aux États-Unis

Le 3 juillet 2025, la RIAA a décerné plusieurs certifications au groupe de métal alternatif, Deftones.

Deftones prouve sa popularité avec une vague de certifications or et platine attribuées par la Recording Industry Association of America (RIAA). La plus impressionnante d'entre elles reste le quadruple platine obtenu par le mythique "Change (In The House Of Flies)", synonyme de plus de quatre millions d’unités vendues ou streamées. D’autres morceaux emblématiques du groupe de Sacramento ont été distingués, notamment "Be Quiet And Drive (Far Away)" et "My Own Summer (Shove It)", chacun certifié double platine. Même des titres plus discrets comme "Beauty School" ou leur reprise de The Smiths, "Please, Please, Please, Let Me Get What I Want", ont décroché une certification or.

Au total, ce sont plus d’une dizaine de titres qui ont été récompensés, couvrant plusieurs époques de la carrière du groupe, preuve que la discographie du groupe fait encore sensation auprès du public.

Ce coup de projecteur intervient à un moment clé pour Deftones, qui vient de donner le plus grand concert de sa carrière à Londres. Lors de l’événement, le groupe a surpris les fans en teasant un visuel mystérieux laissant apparaître une date : le 10 juillet 2025, possiblement liée à la sortie d’un dixième album. Encore quelques jours d’attente avant d’en savoir plus sur un groupe qui ne cesse de faire vibrer la scène.