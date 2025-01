Rolling Stone : System Of A Down et Deftones dans le Top 250 des albums

Le classement interroge.

Le magazine Rolling Stone a récemment publié sa liste très attendue des 250 meilleurs albums du 21e siècle. Bien que dominée par des artistes pop et hip-hop, la liste rend hommage à plusieurs icônes du rock et du metal :

"Toxicity" de System Of A Down, à la 159e place

"White Pony" de Deftones, se hissant à la 107e position

"Leviathan" de Mastodon, occupant le 171e rang

"Jane Doe" de Converge, classé 192e

"Rated R" de Queens Of The Stone Age, à la 214e place

On retrouve également "American Idiot", l’album de Green Day, qui atteint la 68e position ; "In Rainbows de Radiohead" se classe 55e ; "Blackstar" de David Bowie occupe la 24e place ; "Is This It des Strokes" est à la 10e position ; et enfin "Kid A" de Radiohead culmine à la 2e place.

Comme pour tout classement, la sélection de Rolling Stone a suscité de vives réactions au sein de la communauté rock. Certains fans ont salué l'inclusion d'artistes rock et metal, tandis que d'autres ont exprimé leur déception quant à la représentation limitée de ces genres.

🥡 SYSTEM OF A DOWN released the single "Chop Suey!" #onthisday in 2001. pic.twitter.com/rZlxOZqOxH — revolvermag (@Revolvermag) August 13, 2024