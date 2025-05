Kiss : Un fan devient le "roadie" de Gene Simmons en payant 12 000$ !

Le bonhomme vit enfin son rêve de côtoyer le bassiste pendant une journée.

Et si vous pouviez devenir le roadie de Gene Simmons, alias « The Demon », pour une journée ? Il vous suffit d’avoir… 12 495 dollars en poche.

C’est l’expérience (aussi étrange qu’exclusive) que Gene Simmons a mise en vente il y a deux mois : un package VIP permettant à un fan de porter le matos du bassiste de Kiss, de l’accompagner en coulisses, de monter sur scène, d’être présenté au public… et de repartir avec une basse signée. Une immersion totale dans le quotidien d’un roadie de rockstar – version Gene Simmons, bien entendu.

Une expérience à prix d’or

Naturellement, l’annonce a déclenché une vague de réactions. 12 495 dollars ? Pour porter des flight cases et faire coucou à la foule ? Certains fans ont crié à l’arnaque. D’autres y ont vu une forme de délire mégalo. Mais Simmons a répondu sans détour, en rejetant la faute sur les compagnies d’assurance, qu’il accuse de faire exploser les coûts de ce type d’événements privés.

« On ne vit qu’une fois »

Mais qu’on adhère ou non, un homme a sorti son portefeuille : Dwayne Rosado, 52 ans, originaire du New Jersey. Le 5 mai dernier, il est devenu le premier (et pour l’instant unique) « roadie VIP » du Gene Simmons Band, le temps d’un concert au Count Basie Center for the Arts à Red Bank.

Diagnostiqué de sclérose en plaques il y a deux ans, Rosado a voulu marquer le coup : « On ne vit qu’une fois. Je veux vivre ma vie. Je ne vais pas mourir avec beaucoup d'argent, je veux mourir heureux », a-t-il déclaré. Et pour que le souvenir soit encore plus fort, il a emmené son fils adolescent, Zach, vivre l’expérience avec lui.

Une journée avec « The Demon »

La journée a commencé par un dîner chez Simmons, à base de plats italiens commandés dans un restaurant local. L’occasion pour le rockeur de se livrer sans filtre. Rosado raconte notamment que Simmons a évoqué, à table, la perte de sa virginité à 13 ou 14 ans avec une femme mariée… pendant sa tournée de distribution de journaux. Ambiance.

Puis vient le moment du concert. Rosado, dans les coulisses, vit son rêve de fan ultime. Il porte du matos, assiste aux balances, se tient sur scène sous les projecteurs. « C'était un peu gênant, parce que j'avais toute la foule devant moi, et tout ce que je voulais faire, c'était le serrer dans mes bras », confie-t-il à propos de sa montée sur scène.

Le prix du bonheur

Au final, malgré la somme dépensée, Rosado ne regrette rien : « Absolument. Rien ne vaut cette soirée. Maintenant, elle fait partie de la Kisstory, car elle sera sur YouTube et partout. Je pourrai donc la revoir et revivre ce moment pour toujours. »

Un souvenir éternel, une basse signée et un dîner chez Gene Simmons : pour certains, ça vaut bien un petit billet de 12 000 dollars. Pour d'autres, c’est juste du rock business en roue libre. Qu’importe : la légende de Kiss continue de s’écrire… un fan à la fois.