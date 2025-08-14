Oasis publie la version lvie de "Little by Little" jouée à Wembley en 2025

Pas vraiment un nouveau morceau d'Oasis, mais tout de même, ça reste un évènement !

On s'y attendait un peu et on n'a pas été déçus : Oasis a fait la une de l'actualité rock pendant tout l'été, et ce n'est pas terminé. Leur tournée de reformation est évidemment toujours en cours et le groupe devrait bientôt s'envoler pour l'Amérique du Nord pour la suite du voyage. Plusieurs moments forts ont eu lieu, lors des concerts à Manchetser, leur ville natale, forcément, mais surtout à Wembley. D'ailleurs, le groupe vient de décider de publier une version live inédite enregistrée à cette occasion.

Il s'agit de la version live de "Little by Little", un morceau initialement présent sur le 5ème album d'Oasis, "Heathen Chemistry", sorti en 2002. Un morceau qui a été joué lors d'un des récents concerts du groupe à Wembley, le 2 août dernier, et qui a donc été capté en live avant de finir aujourd'hui sur la chaîne Youtube officielle du groupe. Un enregistrement d'une qualité plutôt bonne, et qui permet tout de même de capter un peu l'énergie ressentie dans le stade à ce moment là.

Malheureusement pour les fans, aucun nouveau morceau d'Oasis n'a pour l'instant vu le jour depuis leur reformation. Cependant, la sortie de cette version live vient relancer les rumeurs selon lesquelles un album live pourrait bientôt voir le jour à la fin de cette tournée de reformation !