John Lennon : Ses 5 morceaux solos les plus historiques

Le 8 décembre 1980, le monde perdait l’une de ses voix les plus puissantes. John Lennon tombait sous les balles devant le Dakota Building à New York. Quarante-cinq ans plus tard, son absence résonne toujours, mais sa musique, elle, n’a jamais cessé de parler.

Après les Beatles, Lennon s’est livré à nu : politique, amour, colère, paix, fragilité… Ses morceaux solos sont devenus des manifestes intemporels. Voici cinq titres historiques, ceux qui définissent à jamais l’homme, l’artiste et le mythe.

1. « Imagine » (1971) – L’hymne universel

Impossible de commencer autrement.

« Imagine » dépasse le cadre de la musique : c’est une déclaration philosophique, un rêve chanté à voix douce. Lennon y appelle à un monde sans frontières, sans religion, sans guerre. Un message radical, porté avec une simplicité désarmante.

Critiquée, récupérée, adorée, parfois mal comprise, la chanson est devenue un hymne planétaire, repris lors des moments les plus graves de l’histoire moderne. Lennon n’y prêche pas : il propose. Et quarante-cinq ans après sa mort, le monde a toujours besoin de l’imaginer.

2. « Working Class Hero » (1970) – Le cri d’un désenchanté

Ici, pas de fioritures. Une guitare acoustique, une voix tendue, et des paroles brutales.

« Working Class Hero » est l’un des morceaux les plus crus jamais écrits par Lennon. Il démonte le système, l’aliénation sociale, les illusions du succès et de la liberté.

Loin du pacifisme naïf que certains lui collent, Lennon se montre lucide, amer et profondément engagé. Ce titre reste un miroir tendu à toutes les générations broyées par le conformisme.

3. « Instant Karma! » (1970) – L’urgence rock

Court, direct, explosif.

Avec « Instant Karma! », Lennon retrouve une énergie quasi punk avant l’heure. Le message est clair : tes actes ont des conséquences immédiates. Pas demain, pas dans une autre vie. Maintenant.

Produit par Phil Spector, le morceau devient rapidement un tube mondial et prouve que Lennon sait encore frapper fort, sans les Beatles, sans compromis. Un rock de confrontation, viscéral, toujours d’actualité.

4. « Jealous Guy » (1971) – L’homme derrière l’icône

John Lennon n’a jamais eu peur de montrer ses failles.

« Jealous Guy » est l’une de ses confessions les plus touchantes. Il y parle de jalousie, de peur de perdre, de ses propres erreurs. Rien de politique ici, juste un homme qui demande pardon.

Ce titre révèle une facette essentielle de Lennon : l’honnêteté émotionnelle absolue. Une vulnérabilité rare chez les icônes rock, qui rend la chanson universelle et intemporelle.

5. « Give Peace a Chance » (1969) – Le slogan devenu chanson

Né lors du célèbre Bed-In for Peace avec Yoko Ono, « Give Peace a Chance » est bien plus qu’un morceau : c’est un cri collectif.

Repris par des milliers de manifestants contre la guerre du Vietnam, il devient l’un des plus grands chants pacifistes de l’histoire.

Simple, répétitif, presque militant, le titre prouve que Lennon savait transformer une idée en mouvement. La musique comme outil de résistance, sans détour.

Un héritage intact, 45 ans après

John Lennon n’était pas parfait, et il l’assumait. Il était provocateur, idéaliste, parfois contradictoire, mais toujours sincère.

En solo, il a abandonné les masques pour parler vrai. Sa musique continue de déranger, d’inspirer, de consoler.

Quarante-cinq ans après son assassinat, Lennon ne repose pas en silence.

Il chante encore. Et le monde l’écoute toujours.