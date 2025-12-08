Aerosmith n'aura plus d'attractions à Disneyland !

Son Rock N' Roller Coaster sera remplacé au printemps 2026

C’est une bien mauvaise nouvelle pour Aerosmith… et pour les fans de rock. Alors que le groupe mythique de Steven Tyler connaît un regain d’actualité grâce à sa collaboration remarquée avec Yungblud, une page emblématique de son histoire se tourne définitivement du côté de Disneyland.

Déjà privé de son mythique Rock ‘n’ Roller Coaster à Disneyland Paris, remplacé par un univers Avengers, le groupe voit aujourd’hui disparaître sa dernière attraction majeure. Disney a en effet confirmé que Rock ‘n’ Roller Coaster Starring Aerosmith fermera définitivement ses portes au printemps 2026 en Floride, au cœur de Walt Disney World Resort.

Selon la firme aux grandes oreilles, l’attraction rock par excellence va laisser place à une réimagination complète autour des Muppets. Un projet loin d’être improvisé, puisqu’il est officialisé depuis novembre 2024 et a été détaillé récemment par Disney. Une décision attendue depuis plusieurs mois par les observateurs du parc, mais qui n’en reste pas moins un coup dur pour les amateurs de sensations fortes et de guitares saturées.

Inaugurée en 1999, Rock ‘n’ Roller Coaster Starring Aerosmith s’était imposée comme l’un des coasters les plus emblématiques de Disney. Accélération fulgurante, décor de concert et bande-son rock signée Aerosmith : l’attraction incarnait une rare incursion du rock’n’roll dans l’univers Disney. Un mélange audacieux qui avait marqué toute une génération de visiteurs.

Avec cette fermeture annoncée, Aerosmith disparaît définitivement des parcs Disneyland, mettant un terme à une collaboration historique entre le groupe et l’empire du divertissement. Une fin symbolique pour une attraction culte… et un rappel que même les légendes du rock ne sont pas éternelles dans le royaume enchanté.