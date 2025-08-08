Aerosmith : Steven Tyler au coeur d'un scandale judiciaire

Le chanteur d'Aerosmith est accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une mineure.

On le sait, les rockeurs ne sont en général pas des enfants de chœur. Les tournées à travers le monde entier, l'argent à profusion, la fête, les excès, tout ça fait partie du quotidien d'une bonne partie des rockstars. Et parfois, ça va trop loin, beaucoup trop loin. Steven Tyler, chanteur emblématique du groupe légendaire Aeromsith, en sait quelque chose, lui, qui est accusé depuis 2022, d'abus sexuels sur mineure, et fait face cette semaine à un changement de situation judiciaire qui ne lui sera probablement pas favorable.

L'affaire est un peu compliquée, car la plaignante, Julia Misley (anciennement Holcomb), était âgée de 16 ans au moment des faits, et que les faits remontent aux années 70. Mais une nouvelle législation en Californie, où se tient le procès et où réside Steven Tyler, a fait disparaître le délai de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs. Problème : il comptait invoquer la loi du Massachussets où l'âge du consentement est fixé à 16 ans. Mais Julia Misley balaie cette hypothèse, en affirmant que le fait qu'il ait choisi de quitter l'état avec elle alors qu'elle n'avait que 16 ans, était intentionnel, dans une perspective d'anticipation en vue d'un éventuel procès.

Par le passé, Julia Misley avait fait plusieurs confidences sur cette affaire assez sordide : en couple avec le chanteur alors qu'elle avait 16 ans et lui 25, ses parents ont visiblement signé des papiers pour faire de Steven Tyler le tuteur légal de la jeune fille, pour qu'ils puissent quitter l'état sans problèmes avec les autorités. Une audience préliminaire devrait avoir lieu en Californie le 28 août prochain.