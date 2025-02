Aerosmith : Il ne faut pas s'attendre à un retour de Steven Tyler !

Et c'est le batteur des Guns et ami du chanteur Matt Sorum qui le dit !

On en avait parlé dernièrement, Steven Tyler a fait son retour sur scène pour la bonne cause le temps d'une petite performance lors d’un concert ! Même si cela restait court, cela laissait entrevoir un espoir de retour pour Aerosmith et enfin de pouvoir finir la tournée qui n'a pas pu se faire à cause des problèmes de santé du chanteur.

Sauf que Matt Sorum, le batteur des Guns N' Roses mais également ami du chanteur, vient d'éteindre tout espoir d'un retour du groupe légendaire de hard-rock. En effet, la performance de Steven Tyler était pour l'instant un "one shot" :

"Steven ne peut pas se soumettre aux exigences d'une tournée mondiale car il y a beaucoup de pression. Et si vous n'êtes pas chanteur, vous ne comprendriez pas ce qu'il endure, mais il a 77 ans et il est perfectionniste. Et s'il ne chante pas correctement, cela le dérange. Et il ne va pas l'enregistrer, comme 80 % des gens qui vous soutirent de l'argent. Il ne sera pas enregistré et il ne changera pas la tonalité de la chanson. Il est comme ça. Il est du genre 'Je suis un artiste. Je suis un chanteur. C'est mon groupe. Je fais cela depuis 50 ans. Et si je ne peux pas le faire parfaitement, je ne veux pas le faire.' Et je respecte cela."

Un sacré coup de froid, nous qui rêvions de revoir le groupe sur scène pour finir en beauté. Mais le batteur des Guns a ensuite conclu qu'on pourrait revoir le chanteur d'Aerosmith sur scène mais seulement pour quelques chansons.

En attendant, les fans d'Aerosmith devront se contenter de cette performance exceptionnelle et espérer d'autres apparitions ponctuelles de Steven Tyler, même si un retour complet semble de plus en plus improbable.